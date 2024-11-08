В Амстердамі побили ізраїльських уболівальників.

Ізраїльський уряд скерував до Амстердама два літаки для евакуації своїх співвітчизників.

В Амстердамі у ніч на п’ятницю, восьмого листопада, після футбольного матчу Ліги Європи між ізраїльським клубом «Маккабі Тель-Авів» та місцевим клубом Ajax, у якому голландці виграли з рахунком 5:0, на вболівальників з Ізраїлю напали люди в масках. Деякі з нападників були з палестинськими прапорами та вигукували пропалестинські гасла. Нападники також спробували ввірватися до готелів, де зупинилися ізраїльтяни. Про це повідомляє нідерландська газета De Telegraaf.

Щонайменше десять ізраїльських уболівальників зазнали побиття, а деякі навіть ножових поранень. Наразі стан постраждалих невідомий.

МЗС Ізраїлю рекомендувало своїм співвітчизникам, які відвідують Амстердам, не виходити з готелів. У тому числі закликало тих ізраїльських громадян, які відвідують громадські місця в Нідерландах, не демонструвати ізраїльську чи єврейську символіку.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомив, що він поінформований про напади. Ізраїльський уряд скерував до Амстердама два літаки для евакуації своїх співвітчизників. У заяві сказано, що прем'єр вимагає від голландської влади «швидких і рішучих дій проти нападників» та гарантування безпеки громадян Ізраїлю. Амбасадор Ізраїлю в ООН Денні Данон опублікував у соцмережі Х кадри нападу і назвав те, що сталося, «погромом». «Це справжні прихильники радикального тероризму, з яким ми боремося», – написав він.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф (Dick Schoof) ​​засудив напади на ізраїльських футбольних уболівальників в Амстердамі у дописі на платформі X. Він розповів, що зателефонував до Біньяміна Нетаньягу і запевнив його, що всі винні будуть покарані.

«З жахом стежив за повідомленнями з Амстердама. Абсолютно неприйнятні антисемітські напади на ізраїльтян. Я перебуваю в тісному контакті з усіма причетними службами. Щойно спілкувався з Нетаньягу, запевнив, що зловмисники будуть розшукані та притягнуті до відповідальності. Зараз у столиці тихо», – написав Дік Схоф.

Нідерландська поліція вже заарештувала 57 осіб, яких підозрюють у причетності до нападів на євреїв.