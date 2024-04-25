Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

З відповідною ініціативою виступив міністр оборони Польщі.

 

                          Владислав Косіняк-Камиш

 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Władysław Kosiniak-Kamysz) заявив, що Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як зазначив очільник військового відомства Польщі в інтерв’ю телеканалу Polsat News, яке вийшло в етер у середу, 24 квітня, українці, які підлягають військовій службі, «повинні повернутися до своєї країни для виконання свого громадянського обов’язку».

 

«Я думаю, що багатьох поляків обурює, коли вони бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Я не дивуюся українцям, які на фронті два роки, що вони мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які десь по світу розлетілися. Я не дивуюся українській владі, яка зробить усе, щоби нових солдат поставити на фронт. Бо потреби величезні. Це десятки тисяч», – пояснював міністр оборони Польщі.

 

Він не повідомив подробиць, як саме Польща допоможе повернути чоловіків, зазначивши, що це буде залежати від української сторони. Міністр вважає, що українському фронту потрібно щонайменше 400 тисяч мобілізованих.

 

Після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну до країн ЄУ виїхали близько 4,3 мільйона українців, зокрема 860 тисяч дорослих чоловіків, повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на базу даних Eurostat. Польща посідає друге після Німеччини місце за кількістю прийнятих українських громадян – вона дала тимчасовий притулок приблизно 950 тисячам українцям.

25.04.2024

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