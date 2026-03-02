Тегеран заявив, що не вестиме перемовин з Вашінґтоном.

Напередодні Дональд Трамп запевняв, що влада Ірану готова до перемовин зі США.

 

 

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, який офіційно став лідером країни після загибелі аятоли Алі Хаменеї, заявив, що Тегеран не збирається вести жодних перемовин з Вашінґтоном. «Ми не вестимемо переговори зі Сполученими Штатами», — написав Ларіджані в соцмережі X.

 

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що нібито нова влада Ірану прагне переговорів і він готовий до діалогу. «Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я розмовлятиму з ними. Їм слід було зробити це раніше. Їм слід було запропонувати те, що було б дуже практично і легко зробити раніше. Вони занадто довго чекали», – зазначив глава Білого дому в інтерв'ю The Atlantic. При цьому він не зміг відповісти, коли такі переговори можуть відбутися, і не уточнив від кого саме надходило прохання.

 

Також газета The Wall Street Journal писала в неділю, першого березня, що нібито саме Ларіджані виступив з ініціативою відновлення перемовин і передав США цю пропозицію через посередників.

 

Водночас ізраїльське видання Ynet із покликом на американського чиновника повідомило, що Тегеран відкинув пропозицію США щодо припинення вогню. За словами співрозмовника, Вашінґтон через посередника, ймовірно, Італію, запропонував Тегерану припинити вогонь наступного дня після початку операції, але Іран категорично відмовився.

 

Нагадаємо, що бойова операція Ізраїлю та США проти Ірану розпочалася в суботу зранку, 28 лютого. У відповідь Іран почав обстрілювати не лише Ізраїль, а й інші країни реґіону. Тегеран заявив, що вважає законними військовими цілями ізраїльські об'єкти та американські військові бази.

02.03.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Метаноя графіки Олександра Аксініна
Галерея Home of Arts Lviv виставила до огляду в сучасному обрамленні 11 графічних творів Олександра Аксініна — львівського художника світової слави, який виснував образно-знакову метамову для комунікації в царині онтології.
01.03.26 | | Штука
Подих весни в Органному залі
У березні у концертному залі заплановано 53 події. Серед них – світові прем'єри, вишукані камерні програми від відомих музикантів з України та з-за кордону, події для дітей, романтичні вечори при свічках та цикл бахівських концертів.
28.02.26 | | Штука
Повернення росіян
Микола Рябчук
Чотири роки тому проти Росії було введено рідкісний тип санкцій у спорті, який раніше застосовувався лише проти ПАР часів апартеїду. Невдовзі режим санкцій почав давати тріщини...
27.02.26 | | Дискурси
То є наше море
Проєкт «Тут Україна: Чорне море» одеського художника Стаса Жалобнюка демонструє, як гібридна війна змінює сприйняття простору та ідентичності: на зміну курортним краєвидам постає новий мілітарний український пейзаж.
27.02.26 | | Штука
Віза до Тартару
Олександр ГЛОТОВ
Варіанти перейменування держави Росія для офіційного українського слововжитку: ТиБляндія, Московський улус, Тартарія, Кривія або ж просто Кацапія.
26.02.26 | | Дискурси
«Таємний чат» Мар'яни Савки
У суботу, 28 лютого, о 18:00 у камерній атмосфері Львівської копальні кави відбудеться прем’єра концерту-вистави «Таємний чат» за однойменною п’єсою української поетки, видавчині і культурної діячки Мар’яни Савки.
26.02.26 | | Штука
Як відпочити від великої російської культури
Юрій Винничук
Читати чи не читати російських класиків – це приватна справа, але ґлорифікувати їх та популяризувати – це вже якийсь мазохізм
25.02.26 | | Дискурси
Сотворення світу в симфонічних концепціях
Яким Горак
Перші симфонії харків’янина Володимира Богатирьова та львів’янки Марії Слєпченко виявляють спільні риси в концепційному плані, насвітлюючи фундаментальні філософські питання сотворення світу, місця та призначення в цьому процесі людини.
25.02.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.