Тегеран заявив, що не вестиме перемовин з Вашінґтоном.

Напередодні Дональд Трамп запевняв, що влада Ірану готова до перемовин зі США.

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, який офіційно став лідером країни після загибелі аятоли Алі Хаменеї, заявив, що Тегеран не збирається вести жодних перемовин з Вашінґтоном. «Ми не вестимемо переговори зі Сполученими Штатами», — написав Ларіджані в соцмережі X.

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що нібито нова влада Ірану прагне переговорів і він готовий до діалогу. «Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я розмовлятиму з ними. Їм слід було зробити це раніше. Їм слід було запропонувати те, що було б дуже практично і легко зробити раніше. Вони занадто довго чекали», – зазначив глава Білого дому в інтерв'ю The Atlantic. При цьому він не зміг відповісти, коли такі переговори можуть відбутися, і не уточнив від кого саме надходило прохання.

Також газета The Wall Street Journal писала в неділю, першого березня, що нібито саме Ларіджані виступив з ініціативою відновлення перемовин і передав США цю пропозицію через посередників.

Водночас ізраїльське видання Ynet із покликом на американського чиновника повідомило, що Тегеран відкинув пропозицію США щодо припинення вогню. За словами співрозмовника, Вашінґтон через посередника, ймовірно, Італію, запропонував Тегерану припинити вогонь наступного дня після початку операції, але Іран категорично відмовився.

Нагадаємо, що бойова операція Ізраїлю та США проти Ірану розпочалася в суботу зранку, 28 лютого. У відповідь Іран почав обстрілювати не лише Ізраїль, а й інші країни реґіону. Тегеран заявив, що вважає законними військовими цілями ізраїльські об'єкти та американські військові бази.