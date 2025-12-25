Різдвяні строфи

Василь МАХНО

записано було в евангелистський стих:

яскиня, ясла, неба зимний стрих,

царі зі Сходу, подорож, перейми,

народження – і лінія коса

яскравої Звізди над містом проросла,

з вапна і снігу та крихкої крейди.

 

Нікому з тих, що бачили осла –

що бачили дівицю, що несла

півкруг під серцем, втомлена і тиха,

нікому не здавалося, що тут –

завершиться в яскині їх маршрут –

можливо, віл тоді тепло надихав,

 

надихали овечки й пташий дріб,

позимніло в путі і на дворі,

пристанище, як все, тут випадкове,

а, може, все, як космос й круговерть,

як визначений ритм життя і смерть,

як шлях комети зі звучанням Слова?

 

Ніхто не знав: ні власники осель,

ні тріє царі, ні старий осел, –

і тільки ангел, що сидів на сьомім

небеснім поверсі, за всім цим пантрував

він підганяв осла – Дитятко укривав,

щоб Слово утвердилося у Слові.

 

Так пережили ніч учасники подій.

І породілля спить, й народжений при ній,

І ангел зрить, і Йосип біля ясел.

Залишили містечко три царі.

Вертаються домів, а на дворі –

Звізда горить і жовтий місяць ясен.

 

А потім ми у нашій коляді,

в пшениці нашій, в звареній куті,

в снігах вертепних, в кожухах і свитах,

зігріємо Дитя і Ясну Пані

ув вифлеємському надранні і світанні

в стихах нових Нового заповіту.

 

І знатимемо, що перед Різдвом

нелегко було зважитися двом –

пуститись в путь між пагорбів й каміння,

та ангелу дивитися згори,

та трьом царям зимової пори,

що перейшли краї, пустелі, війни.

 

 

В стихові тім, позначенім числом,

світ дріботить разом з отим ослом.

Знайдуть яскиню і осла зупинять.

А далі – таємниця й диво з див,

бо Слово Словом нас нагородив

й Звізду ввімкнув,

замилувавшись Сином.

 

 

25.12.2025

