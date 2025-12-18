Не плюй у криницю

Тарас Прохасько

Як ми того вечора грали! То був матч життя. За величезними вікнами спортзалу було видно тільки грудневу темінь, тонко нюансовану синім світлом ультрафіолетової лампи, що дебактеризувала операційну залу за наріжними вікнами лікарні, тінями голих каштанів і ялиць у саду між хірургією і спортзалом. А в залі чинилася масакра. Принципова гра у юнацький баскетбол. Наша команда воювала з командою іншого класу, з яким ми воювали і без баскетболу. А тут – справжнє поле бою. Ми грали майстерно і правдиво, сподіваючись на дух спортивності, ваготу правил, азарт, який мав би обійтися без ненависті. Але де там. Спочатку ми потерпали від брудних силових прийомів. Кожен, хто знає тілесні колективні ігри, знає також про арсенал непомітних брудних убивчих контактів, які можливі тоді, коли гурт тіл бігає одне перед одним на великій швидкості за правилами чистої гри. Дрібниці: лікоть під ребра, твердим бальоном у трикутник болю ніс-губи, ребром стопи на гомілку, будь-чим у сонячне сплетіння – так буває завжди.

 

 

А потім – коли ми все більше вигравали – на нас почали плювати. Усі – і суперники, і глядачі, усіма способами – шумкою слини, слизом харкотиння, на все – лиця, руки, одяг, підлогу. В якийсь момент стало аж слизько. Особливо багато цього секрету було у гарних дівчаток, вологи їм не бракувало. Врешті ми перемогли, але обпльовані і зневажені. Ні тоді, ні тепер я не був і не є знавцем антропології, яка, очевидно, має пояснення, чому треба плювати в лице того, кого караєш за те, що ненавидиш, за те, що не можеш ніяк інакше захиститися від власної безпомічності. Не був знавцем, але вперше так сильно відчував, що Христос посеред нас.

 

Ото плювання на Ісуса в останній день його життя мене віддавна брало за живе. Зрештою, не тільки мене. Пілатові теж було таке незрозуміло-жахливим. Не міг зрозуміти тої стихійної екзальтованої зневаги, обпльовування і опущення. Здається, він навіть віддав Христа у руки своїх катів-вояків з професійними бичами, щоби ті у фізичний спосіб спотворили тіло настільки, щоби воно викликало жаль і співчуття у народного натовпу. Щоби принаймні кров, гній, сукровиця, розтерзана шкіра спонукали до мінімальної поваги до стражденної людини. Але нє. Плювання стало ще більше. Не розпач і страх, не відчай і розкаяння, а тільки ще більшу зневагу розпалило покалічене тіло, яке перестало бути здатним себе врятувати. Мабуть, плювати на суцільну відкриту рану є єдиним способом трішки відсунутися від передбаченого власного визнання нікчемності. Нікчемності через – хай буде так – тимчасову затурканість, через покалічені і незагоєні органи елементарної любові.

 

А щодо плювання, то далі нічого не знаю про його магічну дію. Тільки окремі спостереження. Плюю на папу, – казав Славко (як на нього казали ті, що його знали) Галан незадовго перед смертю… І колишня манера постійно спльовувати крізь зуби, а заради додаткової слини жувати стебло травинки… І товариства на міських лавках, які постійно схаркували собі під ноги… І всілякі ідіоми: плювок в душу, стою як обпльований, плюй йому в лице – буде казати, що Божа роса…  

 

Жорстокість і насильство є природним. Це нормально. Але кожен обпльований – невинний чи навіть винний – уподібнюється до жертви так само правдиво, як правдивими були Його страсті.

 

Христос ся рождає щомиті.

 

 

18.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Різдво і «Вдихання кориці»
Патриція Габришова
Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.
18.12.25 | | Штука
Дві «Волині», два Якови та потяг до Львова
Олександр Вільчинський
Обидва письменники, відштовхуючись від волинських реалій, наповнили свої тексти світом значно ширшим, ніж один регіон, переплетінням подій і людських доль, які виходять далеко за межі описаного ними часопростору, і продовжують в нашій уяві жити своїм життям.
17.12.25 | | Штука
Передсвятковий набір
Юрко ТИМЧУК
9% українців очікують на завершення війни до початку 2026 року і ще 14% – в першій половині 2026 року. 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Стійкість українців не має аналогів на планеті.  
16.12.25 | | Україна
Невимовна краса життя
Вікторія Польова
Справжні речі є незнищенними. Це особливо важливо сьогодні. Перехід Мавки у світло — це не поразка, а апофеоз. Це доказ того, що найвища, чиста енергія не може бути знищена нічим. І не буде.
16.12.25 | | Штука
"Наше Різдво" в Національному музеї у Львові
Понад шість віків розвитку традиції, що подала феномен національної художньої культури – візуальні образи українського Різдва. Це розповідь про те, як у трьох суспільних середовищах – Храм, Дім, Соціум – реалізуються та взаємодіють духовність, віра, народна звичаєва культура.
15.12.25 | | Штука
Цятка
Андрій Содомора
Сірість – довкола… Раптом – одненьке на цілий сад червоне яблучко, що цупко трималося гіллі!.. Воно й розвіяло весь той сум. А повсюдна сірість стала гарним для нього тлом…
15.12.25 | | Дискурси
Слон у кімнаті
Віталій Портников
Непокараність зла й продемонструвала, що маніяку і вбивці для успіху потрібно просто перемогти іншого маніяка. Це і допомогло поверненню безумства на політичну сцену
14.12.25 | | Дискурси
Поезія полеглих: Олег Клюфас
Надія Гаврилюк
Війна обірвала життя самобутнього автора, який вмів руйнувати шаблони не задля знищення, а заради створення яскравого поетичного слова
13.12.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.