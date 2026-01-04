Делсі Родріґес стала тимчасовою президенткою Венесуели.

Водночас Ніколас Мадуро не був оголошений звільненим з посади, хоча він перебуває в нью-йоркській в’язниці.​

Верховний суд Венесуели призначив колишню виконавчу віцепрезидентку 56-річну Делсі Родріґес (Delcy Rodríguez) тимчасовою президенткою. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Суддя Таня Д'Амеліо (Tania D'Amelio), озвучуючи відповідне рішення, зазначила, що воно «ухвалене у зв'язку з іноземною військовою агресією, яка мала місце 3 січня 2026 року, об'єктом якої стала Боліваріанська Республіка Венесуела і метою якої було викрадення конституційного президента Ніколаса Мадуро Мороса».

«Нове призначення необхідне в умовах форсмажору для забезпечення адміністративної безперервності роботи державних систем та оборони нації», – наголошується у заяві суду.

Водночас Ніколас Мадуро не був оголошений усуненим з посади президента Венесуели. Якби таке сталося, то, згідно з конституцією, в країні впродовж 30 днів треба було б провести позачергові президентські виборів.

Делсі Родріґес вже понад два десятиліття виступає однією з провідних фігур режиму, започаткованого Уґо Чавесом і продовженого у 2013 році Ніколасом Мадуро. Разом зі своїм братом Хорхе Родріґесом, нинішнім головою Національних зборів, вона обіймала різні владні посади. З 2013-го до 2014-го року вона була міністром зв'язку та інформації, а пізніше стала міністром закордонних справ (2014–2017 рр.). На цій посаді вона захищала уряд Мадуро від міжнародної критики, зокрема звинувачень у відступі від демократії та порушеннях прав людини в країні. Родріґес репрезентувала Венесуелу в Організація Об'єднаних Націй, де вона звинувачувала інші уряди у прагненні підірвати авторитет її країни.

У 2017 році Родріґес стала головою Установчих національних зборів, які були в неконституційний спосіб створені владою після перемоги опозиції на законодавчих виборах 2015 року.

У 2018 році Мадуро, розпочавши свою другу президентську каденцію, призначив Родріґес віцепрезиденткою. Вона зберегла цю посаду протягом його третього президентського терміну, який розпочався 10 січня 2025 року після суперечливих виборів 28 липня 2024 року. Водночас вона обіймала посаду головного економічного експерта Венесуели та міністра нафти.

Вступаючи на посаду тимчасового президента в суботу, третього січня, Родріґес заявила: «У цій країні є лише один президент, і його звуть Ніколас Мадуро Морос».

Як повідомляє газета New York Times з покликом на співробітника правоохоронних органів США, Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес, захоплених американськими спецпризначенцями у Каракасі, доставили під конвоєм до Нью-Йорка. Гелікоптер з високопоставленими венесуельськими в’язнями на облавку приземлився в Брукліні поблизу Центру утримання під вартою. Там вони очікуватимуть на судовий розгляд.