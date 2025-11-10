Гендиректор ВВС подав до демісії через відредаговану промову Трампа.

Йдеться про виступ американського президента на мітингу 6 січня 2021 року, який спровокував штурм Капітолію.

Генеральний директор ВВС Тім Дейві (Tim Davie) та керівниця підрозділу новин BBC News Дебора Тернес (Deborah Turness) подали до демісії через скандал, який спалахнув після виявлення факту, що промова Дональда Трампа, проголошена на мітингу шостого січня 2021 року, була некоректно відредагована. Про це повідомила саме телерадіокорпорація ВВС дев’ятого листопада.

Відставки Дейві і Тернес сталися після публікації в британській газеті The Telegraph. У ній стверджувалося, що документальний фільм програми ВВС Panorama «Трамп: Другий шанс?» (Trump: A Second Chance?), який вийшов минулого року, ввів глядачів в оману, оскільки в ньому була відредагована промова президента США, вимовлена ​​в той день, коли його прихильники влаштували штурм Капітолію.

The Telegraph повідомила, що бачила внутрішню службову записку, в якій стверджується, що у програмі було змонтовано дві різні частини промови Трампа, через що створювалося враження, ніби він заохочує до заворушень у січні 2021 року. Записка була написана Майклом Прескоттом (Michael Prescott ), колишнім незалежним зовнішнім радником Комітету корпорації щодо редакційних стандартів. На цьому тлі лідерка опозиційної Консервативної партії Британії Кемі Баденок (Kemi Badenoch) закликала до відставок на BBC.

Оголошуючи про свою демісію Тім Дейві виступив з такою заявою: «Як і всі державні організації, ВВС не ідеальна, і ми завжди маємо бути відкритими, прозорими та підзвітними. Хоча це і не єдина причина, поточна дискусія навколо ВВС News, зі зрозумілих причин, вплинула на моє рішення. Загалом ВВС працює добре, але були допущені деякі помилки, і як генеральний директор я маю взяти на себе остаточну відповідальність». Дебора Тернес в окремій заяві сказала, що відповідальність за те, що трапилося, лежить на ній.

Дональд Трамп у своїй мережі TruthSocial, коментуючи демісію гендиректора ВВС, написав: «Всі йдуть у відставку або звільнені, тому що їх упіймали на спотворенні моєї дуже хорошої (ІДЕАЛЬНОЇ!) промови 6 січня. Це вкрай нечесні люди, які намагалися втрутитися у перебіг президентських виборів. До того ж вони з країни, яку багато хто вважає нашим союзником номер один. Який жах для демократії!»