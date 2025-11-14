ВВС перепросилася перед Трампом за тенденційний монтаж його промови.

Проте телерадіокорпорація відмовилася виплатити компенсацію.

Британська мовна корпорація ВВС перепросилася перед президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом за документальний фільм «Трамп: другий шанс?» (Trump: A Second Chance), який було продемонстровано в програмі Panorama 2024 року. Про це повідомила телекорпорація ВВС. У цій стрічці фрагменти промови Трампа на мітингу шостого січня 2021 року були з'єднані некоректно.

«Ми визнаємо, що наша редакція ненавмисно створила враження, що ми показуємо один безперервний фрагмент промови, а не уривки з різних моментів її виступу, і що це створило помилкове враження, нібито президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій», – йдеться у заяві ВВС.

Глава Ради ВВС Самір Шах (Samir Shah) окремо надіслав особистого листа до Білого дому, в якому чітко дав зрозуміти президентові Трампу, що він і корпорація шкодують про монтаж промови президента 6 січня 2021 року, яка була показана у програмі.

Корпорація пообіцяла, що більше не показуватиме цю стрічку на своїх платформах. Проте все ж відхилила вимоги американського президента щодо виплат компенсації. «Хоча BBC щиро шкодує про те, як було змонтовано відеокліп, ми категорично не погоджуємося з тим, що є підстави для позову про наклеп», – йдеться в заяві.

Адвокати Трампа пригрозили подати позов на ВВС на один мільярд доларів, якщо корпорація не спростує те, що прозвучало в етері, не вибачиться і не виплатить компенсацію. «Правники ВВС надіслали листа юридичній команді президента Трампа у відповідь на лист, отриманий у неділю», — заявив речник ВВС.

У згаданій промові Трамп сказав: «Ми пройдемося до Капітолію і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів, конґресменів і конґресменок». Більш ніж через 50 хвилин під час промови він заявив: «І ми боротимемося. Ми боротимемося, як у пеклі». У стрічці ж ВВС ці два фрагменти склеєні докупи.

Нагадаємо, що через скандал, спричинений цим фільмом генеральний директор ВВС Тім Дейві (Tim Davie) та керівниця підрозділу новин BBC News Дебора Тернес (Deborah Turness) подали до демісії.