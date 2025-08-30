Вбито Андрія Парубія.

 

Сьогодні, 30 серпня, близько опівдня, правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Зазначаєтсья, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч 1971 року народження. Майже одразу стало відомо, що стріляли у львівського народного депутата, колишнього голову ВРУ, коменданта Сомооборони Майдану, координатора охорони барикад Революції Гідності Андрія Парубія.

Цю інформацію підтвердили й однопартійці нардепа, а також президент Володимир Зеленський.

 

 

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці», – повідомив Володимир Зеленський.

 

Вбивство сталося на вулиці Єфремова, поблизу будинку №48. Андрій Парубій мешкав на сусідній вулиці Глибокій.


Правоохоронці розшукують стрільця, який, за свідченням очевидців, був у чорно-жовтому шоломі, з наплічником служби доставки Glovo і з місця вбивства втік на електроровері.

За попередньою інформацією, кілер здійснив сім пострілів, принаймні саме стільки гільз вилучено поліцією на місці вбивства.

 

  

Фото ймовірного убивці з камер спостереження.

 

30.08.2025

