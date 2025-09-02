Американський суд визнав, що Трамп незаконно ввів війська до Лос-Анджелеса.

За твердженням судді, президент США порушив закон 1878, який забороняє залучати армію всередині країни

Федеральний суд у Каліфорнії ухвалив, що адміністрація Дональда Трампа порушила закон, коли ввела бійців Національної гвардії та морської піхоти США до Лос-Анджелеса після протестів через імміґраційні рейди влади. Про це повідомив телеканал CNN. Трамп обґрунтовував введення військ необхідність забезпечити захист федеральних аґентів міграційної служби під час полювання на нелегальних іммігрантів у Лос-Анджелесі.

Федеральний суддя Чарльз Бреєр (Charles Breyer) визнав, що Трамп і міністр оборони США Піт Геґсет, який також брав участь у цьому рішенні, порушили закон, ухвалений ще 1878 року (Posse Comitatus Act). Він забороняє залучати армію всередині країни для поліційних та правоохоронних завдань за окремими винятками.

Суд заборонив Трампу та Геґсету використовувати у Каліфорнії військовиків для арештів, затримань, обшуків, патрулювання, придушення заворушень та інших дій. Але заборона почне діяти лише за півтора тижні, щоб дати адміністрації Трампа час на подання апеляції.

Поки що, як зазначає CNN, заборона поширюється лише на Каліфорнію. «Лос-Анджелес став першим містом США, куди президент Трамп і міністр Геґсет скерували війська, але не останнім», – написав суддя Бреєр.

У канцелярії губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома (Gavin Newsom), який подавав до суду позов на президента США, заявили, що мешканці штату домоглися «необхідної реакції на незаконну мілітаризацію міста Трампом».

Нагадаємо, що на початку червня в Лос-Анджелесі відбулися сутички між аґентами імміграційної та митної поліції США (ICE) міґрантами з Латинської Америки після того, як за тиждень було заарештовано понад 100 імміґрантів. Трамп розпорядився скерувати до Лос-Анджелеса дві тисячі бійців Національної гвардії та 700 морських піхотинців. Губернатор-демократ Каліфорнії Ґевін Ньюсом закликав не застосовувати насильство і зажадав скасувати рішення щодо введення військ. Він заявив, що влада Каліфорнії оскаржить введення Нацгвардії до Лос-Анджелеса в суді.