1377-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

333,2% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

136,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1125,6% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

138,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська атакували Херсонську область, постраждали дев'ять людей постраждали, з них одна дитина, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:45 Вночі ЗС РФ завдали удару по Мартову Чугуївського району Харківської області, пошкоджено житлові будинки, господарські приміщення, вибухові поранення отримали дві жінки, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

09:35 На Чернігівщині внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали двоє людей, повідомила Держслужба з НС.

09:25 Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 20 населеним пунктам Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тихе Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве, Веселянка, Лук’янівське, Григорівське Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. На Куп’янському напрямку вчора противник наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ. На Краматорському напрямку за минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять ворожих спроб просунутися вперед в напрямках Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районах Солодкого й Успенівки. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 239 безпілотних літальних апаратів та 71 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Під час американо-українських переговорів у місті Галландейл-Біч, штат Флорида, 30 листопада державний секретар США Марко Рубіо заявив, що запропонований США мирний план має на меті забезпечити незалежність, суверенітет та економічний розвиток України.

• Російські інформаційні ресурси продовжують стверджувати, що Кремль, ймовірно, відхилить перемир'я або будь-яку версію запропонованого США мирного плану, оскільки Кремль вважає ці зусилля неважливими та такими, що перешкоджають досягненню цілей Росії в Україні та в світі.

• Кремль продовжує поширювати неправдиву інформацію про те, що лінія фронту та політична стабільність України знаходяться на межі колапсу, намагаючись переконати Захід поступитися вимогам Росії, яких Росія не може досягти військовим шляхом. ISW продовжує вважати, що перемога Росії на полі бою не є ні неминучою, ні невідворотною, а військові дії Росії мають вразливі місця, якими Захід ще не скористався.

• Російські зусилля з захоплення Покровська залишаються тривалими і дорогими, оскільки російські війська оптимізовані для позиційної війни і можуть досягати лише повільних темпів просування.

• Російські дрони, схоже, порушують повітряний простір Молдови під час великих комбінованих ракетних і дронових ударів.

• Українські війська вперше успішно застосували перехоплюючий дрон Sting для збиття російських реактивних дронів дальньої дії, в в той час як Україна посилює зусилля з технологічних інновацій для боротьби з російськими кампаніями з використання дронів і ракет дальньої дії.