Зеленський зустрівся в Лондоні з європейськими лідерами.

Сторони обговорювали план припинення російсько-української війни.

У Лондоні на Давнінг-стріт, 10 у понеділок, восьмого грудня, відбулася зустріч британського прем’єр-міністра Кіра Стармера з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном та бундесканцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Учасники зустріч обговорювали план припинення російсько-української війни, а також питання військової підтримки України. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Зеленський, спілкуючись з журналістами після перемовин, наголосив, що Україна не має наміру віддавати Росії свої території. За його словами, це неможливо ні за Конституцією країни, ні за міжнародним правом. «Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми, звісно, не хочемо нічого віддавати – за це ми й боремося», – заявив український президента.

Зеленський також торкнувся питання гарантій безпеки. «Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, це від США. Безумовно, якщо це буде не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а якщо вони будуть поставлені на голосування в Конґресі США», – сказав він.

Фрідріх Мерц заявив після зустрічі, що він «скептично» ставиться до деяких деталей мирного плану, який надійшов з Вашінґтона. Проте він не уточнив, про які саме деталі йде мова. «Я скептично ставлюся до деяких деталей, які ми бачимо в документах, що надходять від американської сторони, але ми повинні поговорити про це саме тому ми тут. Це може стати вирішальним моментом для всіх нас, тому ми намагаємось продовжувати підтримувати Україну. Ніхто не має сумніватися у нашій підтримці України», – зазначив німецький канцлер.

Емманюель Макрон заявив, що у європейців «багато карт на руках», включно з фінансуванням постачання зброї Києву, а також «той факт, що Україна чинить опір у цій війні, той факт, що російська економіка починає страждати». «Зараз я думаю, що головне питання – це зближення наших спільних позицій, європейців, українців та США, щоб завершити ці мирні перемовини та відновити нові відносини у найкращих умовах для України, для європейців та для нашої колективної безпеки», – заявив французький президент.

Кір Стармер, виступаючи після зустрічі з Володимиром Зеленським підтвердив готовність Великої Британії й надалі допомагати Україні. «Ми тут, щоб підтримати вас у конфлікті і підтримати вас у переговорах, щоб переконатися, що це справедливе та міцне врегулювання, якщо ми зможемо цього досягти», – запевнив британський прем'єр.