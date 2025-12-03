У Москві відбулися перемовини Путіна з Віткоффом і Кушнером.

Перед зустріччю російський диктатор висловився щодо війни з Європою і пригрозив відрізати Україну від моря.

 

 

У Кремлі у вівторок, другого грудня, пройшли перемовини російського диктатора Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Сторони обговорювали умови закінчення війни в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Зустріч тривала близько п'яти години і закінчилася о 00:30 третього грудня за московським часом. На ній обговорювався окремі пункти плану мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, запропоновані Білим домом.

 

Про результати зустрічі наразі відомо лише зі слів Юрія Ушакова, помічник Путіна. Його слова процитувало російське інформаційне агентство ТАСС. Зокрема, він заявив: «Росія ознайомилася з планом Трампа з 27 пунктів, потім було отримано ще 4 документи, все це обговорювалося на зустрічі».

 

Ушаков зазначив, що «наразі не знайдено компромісного варіанта щодо територіального питання, але було озвучено напрацювання американської сторони». Нагадаємо, що Росія вимагає виведення українських військ як мінімум з усієї території Донецької області, Україна та її європейські союзники цю вимогу відкидають.

 

«Ми не стали ні далі, ні ближче до врегулювання кризи. Має бути велика робота», – заявив Ушаков. За його словами, «деякі пропозиції американської сторони щодо врегулювання українського конфлікту викликали критику Путіна, але з багатьма він був згоден». Росія та США домовилися продовжувати контакти.

 

Перед зустріччю з Віткоффом та Кушнером Володимир Путін відповів на запитання журналістів після свого виступу на пленарній сесії інвестиційного форуму ВТБ «Росія кличе!» Зокрема, він пообіцяв відповісти на атаки на російські нафтові танкери в Чорному морі, посиливши удари як по українських портах і суднах, так і по кораблях союзників України, які входять до цих портів. «Найрадикальніший спосіб – це відрізати Україну від моря, тоді їй неможливо буде займатися піратством загалом у принципі. Але це все як би за наростаючою. Сподіваюся, що українське військове керівництво, політичне керівництво, а також ті, хто стоїть за їхньою спиною, подумають, чи варто продовжувати таку практику», – застеріг Путін.

 

Крім того, російський диктатор звинуватив Європу в бажанні «заблокувати весь мирний процес» та у висуненні «цілком неприйнятних» для Росії пропозицій щодо врегулювання війни в Україні. Путін також висловився також щодо евентуальної війни з Європою. «Якщо Європа раптом захоче почати війну, і почне її, то дуже може швидко статися ситуація, за якої нам не буде з ким домовлятися», – заявив він.

03.12.2025

