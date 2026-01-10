Ґренландські партії висловилися проти того, щоб їхня країна стала частиною США.

Заява стала реакцією на чергові публічні претензії Трампа на Ґренландію.

 

 

На тлі озвучених президентом США Дональдом Трампом територіальних претензій на Ґренландію лідери політичних партій цієї автономної території Данії продемонстрували єдність щодо майбутнього острова. «Ми не бажаємо бути американцями, ми не хочемо бути датчанами, ми хочемо бути ґренландцями – наголошується в спільній заяві, підписаній лідерами п'яти партій інатсисартута (ґренландського парламенту) в п'ятницю, дев’ятого січня.

 

Автори заяви закликали США відмовитися від зневажливої ​​позиції щодо найбільшого острова планети. «Майбутнє Гренландії має вирішуватися ґренландським народом», – наголошується в заяві.

 

Заява стала реакцією на чергові публічні претензії Трампа на Ґренландію, висловлені на короткому брифінгу для журналістів після зустрічі з керівниками нафтових компаній у Білому домі. «Ми збираємося щось зробити щодо ґренландії, подобається їм це чи ні. Бо якщо ми цього не зробимо, Росія чи Китай захоплять Ґренландію, а ми не хочемо мати Росію чи Китая як сусідів. Але якщо ми не можемо зробити це простим шляхом, ми зробимо це важким шляхом», – цитує слова Трампа телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Нещодавно Білий дім заявив, що американська адміністрація розглядає кілька способів отримати контроль над автономною територією Данії. Вашінґтон розглядає можливість купівлі острова, але також не виключає його анексії зі застосуванням сили.

 

Влада Данії називає тиск на Ґренландію неприпустимим і наголошує, що арктичний реґіон «хоче сам визначати своє майбутнє» без втручання інших країн. Своєю чергою, лідери семи найбільших європейських держав висловили підтримку Копенгаґену в питанні Ґренландії. «Ґренландія належить її народу. Тільки Данія та Ґренландія мають право вирішувати питання, які стосуються Данії та Гренландії», – йдеться у спільній заяві, яку підписали президент Франції Емманюель Макрон, бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єр-міністри Італії Джорджа Мелоні, Польщі Дональд Туск, Іспанії Педро Санчес, Великої Британії Кір Стармер та Данії Метте Фредеріксен.

10.01.2026

