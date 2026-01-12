Прокуратура США розпочала перевірку щодо голови Федеральної резервної системи.

Експерти розглядають це як намагання Трампа позбутися «неслухняного» голови ФРС Джерома Павелла.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Павелл (Jerome Powell) заявив у неділю, 11 січня, що американські прокурори розпочали перевірку його заяв у Сенаті та пригрозили звинуваченням за кримінальною статтею. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. За словами Павелла, ці дії є частиною кампанії тиску з боку президента США Дональда Трампа через його рішення у сфері грошово-кредитної політики.

Як розповів Павелл, у п'ятницю, дев’ятого січня, ФРС отримала повістки від Великого журі з погрозою висунення звинувачень у зв'язку з його свідченнями в Сенаті в червні минулого року. Вони стосуються масштабного проєкту реконструкції офісних будівель Федеральної резервної системи у Вашінґтоні.

Голова ФРС назвав імовірні звинувачення щодо його свідчень чи щодо самої реконструкції «надуманим приводом» для отримання президентом Трампом більшого впливу на відсоткові ставки, які той хоче стрімко знизити. На думку Паваелла, загрози кримінального переслідування пов'язані не з будівельним проєктом, а з рішеннями регулятора щодо відсоткових ставок.

«Загроза кримінальних звинувачень є наслідком того, що Федеральна резервна система встановлює відсоткові ставки, виходячи з нашої кращої оцінки того, що відповідає суспільним інтересам, а не з переваг президента», – заявив Павелл. Він назвав те, що відбувається, «безпрецедентним кроком» і частиною «загроз і тиску з боку адміністрації, що триває».

Нагадаємо, що Трамп протягом всього минулого року публічно вимагав від Павелла та ФРС швидше знижувати відсоткові ставки, що багато хто вважає порушенням традиційної незалежності американського центрального банку. Варто зазначити, що саме Трамп призначив Павелла на посаду 2018 року, тобто ще під час своєї першої каденції.

Розслідування викликало різку критику з боку сенаторів обох партій. Республіканець Том Тілліс (Thom Tillis) заявив, що «під питанням опинилися незалежність та довіра до міністерства юстиції». Він додав, що виступатиме проти затвердження будь-яких кандидатів у керівництво ФРС, включно з майбутнім головою, допоки тиск на Павелла не припиниться.

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер (Chuck Schumer) назвав перевірку атакою на незалежність ФРС. За його словами, будь-хто, хто зберігає незалежність і не слідує лінії Трампа, зазнає кримінального переслідування.