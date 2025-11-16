Euroclear готовий позиватися з ЄУ у разі вилучення заморожених активів Росії.

У депозитарії зберігаються російські активи на суму 193 мільярди євро, ЄУ обговорює можливість передачі їх Україні.

 

                                Валері Урбен

 

Депозитарій Euroclear готовий подати до суду на європейські інституції, причетні до вилучення заморожених в Євроунії російських активів для передачі їх Україні, якщо це станеться. Про такі наміри заявила генеральна директорка депозитарію Валері Урбен (Valérie Urbain) в інтерв'ю газеті Le Monde, опублікованому в суботу, 15 листопада.

 

Урбен вважає, що будь-які дії, які «хоча б віддалено нагадували конфіскацію» активів РФ, будуть незаконними. Вона попередила про можливість судового переслідування з боку РФ, оскільки вилучення коштів суперечило б міжнародному праву. Крім того, голова депозитарію турбується про статус організації: «Для Euroclear найважливіше – надійність та довіра. Ми є важливою ланкою, яка має залишатися надійною для стабільності фінансових ринків», – зазначила вона.

 

За словами Урбен, якщо Європейська Унія все ж таки ухвалить рішення, яке буде схоже на конфіскацію, і рада директорів Euroclear вирішить, що це негативно позначається на діяльності організації, «буде можлива відповідь судовим шляхом». «Існують закони. Залежно від правової бази ми вирішимо, що ми можемо і хочемо зробити», – заявила вона. При цьому Урбен зазначила, що відповідного позову наразі не підготовлено, проте з 2022 року Euroclear розширив свою юридичну команду «з десятка до приблизно 200 співробітників».

 

Урбен зазначила, що дізналася про обговорення можливого вилучення заморожених в ЄУ активів РФ із новин, коли наприкінці вересня з відповідною заявою на цю тему виступив бундесканцлер ФРН Фрідріх Мерц. Водночас голова Euroclear висловлюється про заяви лідерів ЄУ щодо російських активів із деяким скепсисом. «Протягом трьох років ми чуємо гучні заяви всіх цих політичних діячів у пресі. Це була лише одна з багатьох», – зазначила пані Урбен.

 

Депозитарій Euroclear управляє депозитами на суму 42,5 трильйона євро, що, наприклад, в чотирнадцять разів перевищує валовий внутрішній продукт Франції. Там зберігаються російські активи на суму 193 мільярди євро. Більша частина з яких – 180 млрд євро – належить Центробанку Росії. Всі російські активи були заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі ці кошти вже де-факто частково використовуються для підтримки України в її захисті від російського вторгнення – ЄУ надає Києву відсотки, які продовжують нараховуватись на активи. Так, за перші шість місяців 2025 року Євроунія передала Україні 10,1 млрд євро із цих доходів.

 

Висунута європейськими лідерами ідея передбачає надання Україні безвідсоткових кредитів на 140 млрд євро, які будуть забезпечені замороженими російськими активами. РФ при цьому матиме право повернути свої кошти, але лише після виплати репарацій Україні. Проте проти цього виступають деякі країни ЄУ – не лише проросійські лідери, як в Угорщині та Словаччині, а й Бельгія, де розташований центральний офіс Euroclear. Для Бельгії в цьому випадку важливим є питання захисту від фінансових та юридичних ризиків.

 

16.11.2025

