Орбан вирушив до Москви на зустріч Путіним.

Його поїздка не узгоджувалася ні з Євроуніїю, ні з НАТО.

 

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив у п'ятницю, 28 листопада, до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомило угорське інтернет-видання hvg.

 

Напередодні Орбан розповів про план зустрічі з Путіним у відеоінтерв'ю на своїй сторінці у Facebook: «Я їду, щоб забезпечити енергопостачання Угорщини взимку та наступного року». На запитання, чи на порядку денному будуть також миротворчі зусилля, Орбан відповів: «Ми навряд чи зможемо цього уникнути». Раніше він заявляв, що хоче відродити плани проведення «мирного саміту» у Будапешті між Трампом та Путіним щодо України, відкладеного Вашінґтоном.

 

Як відомо, Орбан не узгоджував плани свого візиту до Москви ні з країнами-членами Європейської Унії, ні з НАТО. «Він не може говорити від імені ЄУ – у нього немає ні повноважень, ні підтримки для цього – і він не може говорити як посланець Трампа, оскільки американці та росіяни постійно контактують один з одним, тому, якщо вони хочуть або можуть дійти згоди, вони можуть зробити це без добровільних посередників. І йому навіть не спаде на думку, що він представлятиме жертву, Україну, оскільки, згідно з офіційною політикою Угорщини, України не існує, є лише “територія під назвою Україна”. Також показово, що Орбан наполягатиме на тому, щоб Україна не отримувала від ЄУ не лише зброю, а й гроші. Безперечно, провідні політики ЄУ критикуватимуть цей візит, незважаючи на те, що сам факт візиту – на жаль – вже не вважається справжньою несподіванкою», – написало з цього приводу hvg.

 

Видання також зазначає, що п'ятнична зустріч Путіна та Орбана – п'ятнадцята за 15 років – вписується в тенденцію попередніх переговорів. Російський економічний та політичний вплив в Угорщині постійно поглиблюється, і в результаті країна стає дедалі ізольованішою не лише на політичній арені всередині ЄУ, але й в економіці.

28.11.2025

