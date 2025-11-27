Російським дзюдоїстам дозволили виступати під національним прапором.

Федерація дзюдо України висловила рішучий протест та категорично засудила рішення Міжнародної федерації дзюдо.

 

 

Російські дзюдоїсти знову зможуть виступати на міжнародних турнірах під національним прапором, з російським гімном та іншою символікою. Відповідне рішення ухвалила Міжнародна федерація дзюдо (International Judo Federation – IJF), центральний офіс якої розташований у Будапешті. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС  з покликом на  заяву пресслужби організації. У травні цього року IJF ухвалила аналогічне рішення щодо білоруських спортсменів.

 

«З огляду на нещодавні події, зокрема відновлення повноцінного національного представництва білоруських спортсменів, Міжнародна федерація дзюдо (IJF) вважає за доцільне дозволити участь російських спортсменів на рівних умовах. Історично Росія була провідною країною у світовому дзюдо, і очікується, що їхнє повне повернення збагатить змагання на всіх рівнях, водночас дотримуючись принципів IJF щодо справедливості, інклюзивності та поваги. Спорт – це останній місток, який об’єднує людей і нації у дуже складних конфліктних ситуаціях та середовищах», – йдеться в заяві. У тексті також наголошується, що «атлети не повинні відповідати за рішення урядів чи інших національних інституцій».

 

IJF стала першою структурою, що відповідає за олімпійський вид спорту, яка скасувала обов'язковий нейтральний статус для російських спортсменів. Виступити з національною символікою вони зможуть вже на великому турнірі, що стартує 28 листопада в Абу-Дабі.

 

Федерація дзюдо України зразу ж висловила протест і категорично засудила рішення Міжнародної федерації дзюдо. «Це рішення є грубим порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету і робить дзюдо першим видом спорту, що демонстративно відступив від них. У своїй заяві IJF говорить про “будування мостів”. Проте які мости можна будувати з державою, яка щодня вбиває українців, руйнує їхні домівки, стирає з лиця землі міста й цивільну інфраструктуру? Україна щодня платить життями своїх громадян. Серед загиблих – спортсмени, тренери, волонтери, діти. У цей час IJF закликає до “інклюзивності” щодо представників країни-аґресора, багато з яких публічно підтримували війну проти України та є невід’ємною частиною державної пропагандистської машини – наголошується в заяві Федерації дзюдо України. Організація пообіцяла «вжити всіх можливих заходів, щоб не допустити реалізації цього рішення та захистити інтереси українських спортсменів».

 

Нагадаємо, що обмеження на російських атлетів було запроваджено після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У лютому 2022 року IJF призупинила повноваження російського диктатора Володимира Путіна як почесного президента організації.

