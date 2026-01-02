В Ірані проходять масові акції протесту.

Трамп запевнив, що США «готові прийти на допомогу» протестувальникам.

В Ірані відбуваються демонстрації протесту, які розпочалися ше 28 грудня 2025 року. Того дня власники магазинів у Тегерані закрили крамниці на знак протесту проти погіршення економічної ситуації. Пізніше до акцій долучилися мешканці інших міст.

У вівторок, 30 грудня, з'явилися повідомлення про перші сутички протестувальників з поліцією та про те, що силовики застосували сльозогінний газ. Акції переросли в політичний протест, частина учасників скандувала гасла: «Смерть диктатору!» та «Хай живе король!». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Під час протестів, які тривають уже п'ятий день, загинули щонайменше шестеро людей. серед жертв – співробітник служб безпеки, йому було 21 рік. Поранено ще 13 силовиків. Інцидент стався під час сутичок у місті Кухдешт увечері 31 грудня.

Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Тегерану, що американські війська можуть втрутится, якщо Іран стрілятиме по мирних протестувальниках, які виступають проти важкої економічної ситуації та високої інфляції. Відповідний відеозапис глава Білого дому виклав у п'ятницю, другого січня, у соцмережі Truth Social. «Якщо Іран стрілятиме (sic) і жорстоко вбиватиме мирних протестувальників, - як це в їхній (іранській владі – ред.) зазвичай відбувається, – то Сполучені Штати Америки прийдуть їм (мітингувальникам – ред.) на допомогу. Ми готові до дій», – зачвив Трамп.

Своєю чергою, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані звинуватив Ізраїль та США у розпалюванні протестів. Він застеріг Трампа від втручання у внутрішні іранські справи. «Трамп повинен знати, що втручання США у внутрішні проблеми призведе до хаосу у всьому реґіоні та підриву інтересів США. Народ США повинен знати, що Трамп розв'язав цю авантюру», – написав він в соцмережі X.

«Будь-яка інтервенція, спрямована на підрив безпеки Ірану під будь-яким приводом, спричинить заходи у відповідь. Безпека Ірану – це червона межа», – написав у соцмережі X Алі Шамхані, радник верховного лідера аятоли Алі Хаменеї з політичних питань.