Суд відхилив позови проти Джеймса Комі і Летиції Джеймс.

Федеральний суд відхилила два позови проти «ворогів Трампа» – ексдиректора ФБР Джеймса Комі (James Comey) та генпрокурорки штату Нью-Йорк Летиції Джеймс (Letitia James). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Суддя Кемерон Каррі (Cameron McGowan Currie) обґрунтувала своє рішення тим, що прокурорка Ліндсі Галлігґн, яка висунула звинувачення, була призначена на свою посаду незаконно. Генпрокурорка США Пем Бонді (Pam Bondi) заявила, що Міністерство юстиції США «негайно подасть апеляцію».

«Спроба генерального прокурора США призначити [Ліндсі] Галліґан тимчасовим прокурором Східного округу Вірджинії була неправомірною», – пояснила суддя Каррі у своєму рішенні. Тому «всі дії, що випливають з неправомірного призначення Галліґан, включно з висунутим звинувачення Комі, становили незаконне використання виконавчої влади».

Позови відхилені із збереженням можливості повторного розгляду, так що Джеймс і Комі можуть знову бути звинувачені за тими ж пунктами.

Ліндсі Галліґан була призначена тимчасовим прокурором 22 вересня 2025 року. Раніше вона була особистою адвокаткою Дональда Трампа і не мала жодного досвіду прокурорської діяльності. Галліґан заступила на цій посаді федерального прокурора Еріка Зіберта (Erik Siebert). Той був призначений тимчасовим прокурором 21 січня 2025 року, але був змушений подати до демісії, оскільки не захотів під тиском Білого дому висувати звинувачення проти Комі і Джеймса.

Згідно зі законом, федеральних прокурорів повинен затверджувати на посаді Сенат. У разі відставки прокурора, затвердженого Сенатом, у генерального прокурора США є 120 днів, щоб призначити тимчасового прокурора. Після закінчення цього терміну повноваження переходять до суддів округу, в якому потрібно призначити федерального прокурора.

Цей термін у випадку з прокурором Східного округу Вірджинії закінчився 21 травня. Оскільки Сенат так і не затвердив Зіберта, то призначати наступного тимчасового прокурора мали б окружні судді. Це робить призначення Галліґан недійсним.

Колишньому голові ФБР Джеймсу Комі висунули звинувачення в дачі неправдивих свідчень і перешкоджанні правосуддю у зв'язку з його свідченнями комітету Сенату в 2020 році. Це сталося всього через кілька днів після призначення Галліґан. А через кілька тижнів, на початку жовтня, генпрокурору штату Нью-Йорк Летиції Джеймс висунули звинувачення в банківському шахрайстві.

Комі, будучи главою ФБР, розслідував справу про російське втручання у вибори президента США в 2016 році (тоді перемогу здобув Дональд Трамп). Джеймс у 2022 році ініціювала, а потім очолила розслідування справи про шахрайство проти Трампа.