На Марсовому полі у Львові завершують ексгумацію останків воїнів радянської армії та НКВС.

У Львові на Полі почесних поховань розпочали завершальний етап ексгумаційних робіт воїнів окупаційної радянської армії та НКВС. Їх планують закінчити до кінця березня 2025 року.

Станом на сьогодні вдалося віднайти останки понад 1100 радянських солдатів. Про це повідомляє керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко.

"Робимо ще один крок, щоб на цьому місці було поле Слави лише наших Героїв. Опісля розпочнемо роботу над Меморіалом Героїв", – зазначив Євген Бойко.

Він також додав, що незабаром у місті також розпочнуть дерадянізацію Пагорба слави.

Нагадаємо, що дозвіл від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на перенесення останків радянських окупантів з меморіального комплексу "Пагорб слави", що на вул. Пасічній, місцева влада отримала буквально на початку цього місяця.

Там розміщено чотири братські могили радянських воїнів, 24 могили героїв Радянського Союзу, 226 індивідуальних могил радянських воїнів і могила агента НКВС Миколи Кузнецова.

"Посилюємо охорону та відеоспостереження на "Пагорбі слави", щоб московська агентура не накапостила і нічого не вкрала. Нагадаю, такі спроби вже були. У Львові має бути слава лише тим, хто боронив Україну", – прокоментував тоді дозвіл Мінкульту Євген Бойко.

Представниця ГО "Декомунізація Львівщини" Анна Герич написала, що після дослідження перенести поховання мають на Голосківський цвинтар. Також вона відзначила, що точно невідомо, чи рештки Кузнецова дійсно там є.