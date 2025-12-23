Ціни на російську нафту Urals впали до 34 доларів.

Це критична ціна для російської економіки, особливо з урахуванням знижок, які Росія надає для покупців.

Ціна на нафту марки Urals, яка вважається російською флагманською експортною нафтою, впала до приблизно 34 доларів за барель. Це сталося на тлі санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, проти найбільших у цьому секторі компаній країни – «Роснефть» та «Лукойл». Про це у понеділок, 22 грудня, повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на відповідні дані компанії Argus Media.

19 грудня купити барель нафти Urals з доставкою з портів Балтійського моря можна було за 34,82 долара, а з портів Чорного моря – за 33,17 долара. Для порівняння, ціна еталонної марки Brent у цей день становила 61 долар. Як зазначає Bloomberg, за рік ціна на Brent знизилася значно менше, ніж вартість Urals, що свідчить про вплив антиросійських санкцій.

За даними Argus, зараз знижки на Urals під час відправки з Росії становлять у середньому близько 27 доларів за барель. У той же час, пише Bloomberg, досить низькі ціни на російське пальне призводять до того, що нафтопереробні заводи (НПЗ) ігнорують санкції та купують його.

16 грудня Bloomberg із покликом на дані Argus Media писала, що зараз російські експортери в середньому отримують трохи більше 40 доларів за барель у момент відвантаження з портів Балтійського, Чорного та Японського морів. Вже тоді аґенція зазначала, що «ціни на російську нафту перебувають на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну».

Нагадаємо, що російські нафтовидобувні компанії «Лукойл» і «Роснефть», а також їхні 34 дочірні структури в жовтні поточного року потрапили під санкції Вашингтона і Лондона. А Європейська Унія внесла до чорного списку ще 41 танкер із так званого «тіньового флоту» Росії. Відтак загальна кількість суден, які перебувають під санкціями, наблизилося до 600.