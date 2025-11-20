Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлоґ планує подати до демісії.

Повідомлення про швидку відставку Келлоґа з'явилося на тлі публікацій про новий мирний план США і Росії щодо врегулювання російсько-української війни.

Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів в Україні Кіт Келлоґ (Keith Kellogg) має намір залишити адміністрацію Дональда Трампа в січні 2026 року, коли закінчиться термін його повноважень. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела в Білому домі.

За словами одного зі співрозмовників аґенції, Келлог скаржився, що почувається виключеним із політичного процесу. Аґенція зазначає, що ця відставка означатиме втрату ключового захисника України в адміністрації Трампа.

Британська газета The Telegraph з цього приводу написала: «Очікується, що 81-річний генерал-лейтенант Келлоґ залишить посаду спеціального посланця США в січні, що завдасть нищівного удару по дипломатичних зусиллях Києва щодо припинення війни на сприятливих умовах».

Кіт Келлоґ – ключовий прихильник України в адміністрації Трампа. Він іноді конфліктував зі спеціальним посланцем з миротворчих місій Стівом Віткоффом, який у питаннях врегулювання російсько-української війни повторював тези Росії.

Спеціальний посланець президента – тимчасова посада, на якій можна залишатися не більше 360 днів. При цьому Сенат Конґресу США може пролонгувати термін повноважень спецпосланця.

Повідомлення про швидку відставку Келлоґа з'явилося на тлі публікацій про новий мирний план США і Росії щодо врегулювання російсько-української війни. План передбачає, що Україні доведеться відмовитися від деяких своїх територій та скоротити вдвічі свою армію в обмін на гарантії безпеки.