Протестувальники в Ірані встановили контроль над двома містами.

OSINT-аналітики повідомляють про масштабне перекидання військової авіації США в район Близького Сходу.

Протестувальники в Ірані взяли під контроль міста Абданан та Малекшахі, розташовані на заході країни неподалік кордону з Іраком. Про це повідомив телеканал Fox News з покликом на заяву Національної ради опору Ірану.

«Сьогодні у двох містах на заході Ірану, які фактично були захоплені протестувальниками, відбулася значна подія, і люди святкують на вулицях. Незважаючи на все, що зробив режим, фактор страху, схоже, відступив, оскільки люди змусили репресивні сили втекти», – розповів представник Національної ради опору Ірану Алі Сафаві у коментарі для Fox News.

У мережі поширюються відео, на яких в Абданані демонстранти скандують гасла проти аятоли – верховного лідера Ірану: «Смерть Хаменеї» та «Алі Хаменеї буде скинутий». На одному з роликів видно, як іранські поліціянти дружньо махають руками протестувальникам та аплодують їм, перебуваючи на даху будівлі.

Масові антиурядові акції тривають в Ірані з кінця минулого року. Їх причиною стали знецінення реалу та майже 50-відсоткова інфляція на тлі санкцій та наслідків війни з Ізраїлем. За даними іранських ЗМІ, заарештовано понад дві тисячі протестувальників. Під час сутичок протестувальників з поліцією, 36 осіб, включно з двома співробітниками сил безпеки та правоохоронних органів, загинули.

Британська газета The Times стверджує, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заздалегідь спланував можливу втечу до Москви разом із найближчим оточенням та активами.

OSINT-аналітики, своєю чергою, повідомляють про масштабне перекидання військової авіації США в район Близького Сходу. За даними сервісів відстеження польотів, за останній час десятки літаків повітряної дозаправки та важких транспортників вилетіли з баз у США та з американської авіабази у Великій Британії у східному напрямку. Йдеться про літаки, які використовуються для перекидання особового складу, техніки та спецпідрозділів. Офіційних коментарів із Пентагону не надходило.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Тегерану, що американські війська можуть втрутится, якщо Іран стрілятиме по мирних протестувальниках, які виступають проти важкої економічної ситуації та високої інфляції. Відповідний відеозапис господар Білого дому виклав ще другого січня, у соцмережі Truth Social. «Якщо Іран стрілятиме (sic) і жорстоко вбиватиме мирних протестувальників, – як це в їхній (іранській владі, – ред.) зазвичай відбувається, – то Сполучені Штати Америки прийдуть їм (мітингувальникам, – ред.) на допомогу. Ми готові до дій», – заявив Трамп.