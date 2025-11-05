Мером Нью-Йорка вперше обрано мусульманина.

Зохран Мамдані – представник соціалістичного крила Демократичної партії США.

 

 

Представник Демократичної партії США, 34-річний Зохран Мамдані (Zohran Mamdani) здобув впевнену перемогу на виборах мера Нью-Йорка, які відбулися у вівторок, четвертого листопада. Він набрав, згідно з попередніми підрахунками, 50,4 відсотка голосів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Головний конкурент Мамдані – колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо (Andrew Cuomo), який теж є вихідцем з Демократичної партії, заручився підтримкою лише 41,6 відсотка ньюйоркців. Республіканець Кьортіс Сліва (Curtis Sliwa) набрав 7,1 та голосів.

 

Офіційно підсумки голосування ще не підбиті, але Куомо вже визнав поразку. Мамдані складе мерську присягу першого січня 2026 року. Після цього він стане наймолодшим мером Нью-Йорка за останні сто років, а також першим мусульманином на цій посаді. Він народився в Уганді, зростав у Кейптауні в Південній Африці, і до Нью-Йорка переїхав, коли йому було сім років.

 

Мамдані заступить на посаді мера демократа Еріка Адамса (Eric  Adams), який відмовився від участі у виборах на тлі низьких рейтингів та серії скандалів.

 

Перед виборами Дональд Трамп закликав голосувати за Ендрю Куомо, а також погрожував Нью-Йорку позбавленням федеральної підтримки, якщо виграє Мамдані. «Якщо комуністичний кандидат Зохран Мамдані переможе на виборах мера Нью-Йорка, вкрай малоймовірно, що я виділятиму федеральні кошти, крім найнеобхіднішого за законом, для мого улюбленого рідного міста», — заявив він.

 

Мамдані є членом найбільшої в США соціалістичної організації «Демократичні соціалісти Америки». Серед іншого, він виступає за підвищення податку для багатих та збільшення до 2030 року мінімальної заробітної платні з 16,50 доларів на годину до 30 доларів на годину. Також Мамдані хоче забезпечити загальний безкоштовний доступ до дошкільної освіти та поетапно запровадити у Нью-Йорку безкоштовний проїзд автобусами.

