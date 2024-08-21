Камала Гарріс стала офіційною кандидаткою в президенти США.

Номінацію її кандидатури одностайно підтримали делегати конвенту Демократичної партії.

Делегати загальнонаціонального конвенту Демократичної партії, який проходив у Чікаго, на церемоніальному голосуванні затвердили Камалу Гарріс кандидатом у президенти Сполучених Штатів. За неї проголосували всі 4566 делегатів. Про це повідомив телеканал CNN.

Церемоніальне голосування стартувало зі штату Делавер. Після цього голосування пройшли в Каліфорнії та Міннесоті, рідних штатах Камали Гарріс і обраного нею кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза. Оголошення результатів відкритого голосування відбулося на спортивній арені United Center.

Сама пані Гарріс на з'їзді в Чикаго не була присутня. До церемонії вона підключилася через відеозв'язок з міста Мілуокі у Вісконсіні, де проходить її третій передвиборчий мітинг.

«Для нас велика честь бути вашими номінантами. Це кампанія, яка ґрунтується на силі народу, і разом ми прокладемо новий шлях уперед»,— сказала Гарріс.

Камала Гарріс – перша небіла жінка, яка стала номінантом від однієї з двох найбільших політичних партій у США. Зі своєю програмною промовою вона виступить 22 серпня, в заключний день конвенту.

Нагадаємо, що Гарріс не брала участі в партійних праймеріз. Її кандидатуру запропонував президент США Джо Байден після того, як 21 липня оголосив про вихід із перегонів. За чотири тижні, з моменту долучення Гарріс до виборчих перегонів, вона зуміла зібрати близько півмільярда доларів пожертв на виборчу кампанію. Таким чином, разом з коштами, зібраними Байденом до його рішення не брати участі у виборах, загальна сума передвиборчого фонду сягнула понад мільярда доларів. Ніколи ще в історії США цей поріг не вдавалося перетнути так швидко.

Вибори у США відбудуться п’ятого листопада 2024 року.