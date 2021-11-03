Новим мером Нью-Йорка стане чорношкірий демократ.

Конкуренти колишнього поліціянта Еріка Адамса вже визнали свою поразку.

Колишній капітан полії і чинний голова нью-йоркського району Бруклін демократ Ерік Адамс (Eric Adams) здобув перемогу на виборах мера Нью-Йорка, які відбулися у вівторок, другого листопада. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press.

За попередніми даними, за Адамса проголосувало близько 67 відсотків ньюйоркців, котрі взяли участь у виборах. Таким чином 61-річний політик переконливо обійшов свого головного конкурента, республіканця Кьортіса Сліву (Curtis Sliwa) – радіоведучого і засновника некомерційної організації The Guardian Angels, мета якої – неозброєне попередження злочинності. Сліва, який набрав лише 29% голосів, вже визнав перемогу свого суперника.

Одним з основних пунктів передвиборчої програми Адамса була боротьба зі злочинністю. Він понад 20 років працював у поліції. Адамс активно боровся з расизмом у правоохоронних органах. 1995 року він заснував організацію темношкірих правоохоронців.

Адамс та стане другим в історії Нью-Йорка мером-афроамериканцем. Першим темношкірим головою цього міста був у 1990-1993 роках Девід Норман Дінкінс (David Norman Dinkins), також представник Демократичної партії.

Обов’язки мера Нью-Йорка Адамс перейме у січні 2022 року. На цій посаді він заступить свого однопартійця Білла де Блазіо (Bill de Blasio), який не користувався сильною підтримкою населення.