Конґресмени-демократи опублікували листи Епштейна, де згадується Трамп.

З їхнього змісту випливає, що Трамп «знав про дівчаток», які зазнавали сексуалізованої експлуатації, і одна з них «провела з ним кілька годин».

Конґресмени від Демократичної партії Сполучених Штатів, які входять до Комітету з нагляду Палати представників Конґресу, опублікували нові електронні листи американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі людьми з метою їхньої сексуалізованої експлуатації. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У цих листах кілька разів згадується президент США Дональд Трамп.

У своїй заяві демократи повідомляють, що «отримали нові електронні листи від спадкового фонду Джеффрі Епштейна, які викликають серйозні питання про Дональда Трампа та його поінформованість про жахливі злочини Епштейна».

В одному з листів, датованому другим квітня 2011 року Епштейн написав своїй помічниці Ґіслейн Максвелл (Ghislaine Maxwell): «Хочу, щоб ви зрозуміли, що цей собака, який не загавкав – це Трамп… [Жертва злочину] провела з ним кілька годин у мене вдома, але він жодного разу не був згаданий».

В другому листі від 31 січня 2019 року, адресованому журналісту Майклу Вулффу (Michael Wolff), Епштейн заявив, що Трамп попросив фінансиста відмовитися від членства у клубі Мар-а-Лаґо. «Трамп сказав, що попросив мене відрахуватися [з клубу Мар-а-Лаґо]. Ніколи [я не був] членом. Звичайно, він [Трамп] знав про дівчаток, оскільки попросив Ґіслейн припинити це», – йдеться в опублікованому листі. Тут не зовсім зрозуміло, що саме просив припинити Трамп.

Через кілька годин після цього президент США опублікував у своїй соцмережі Truth Social відразу два пости-відповіді. «Демократи намагаються знову нагадати про вигадки з приводу Джеффрі Епштейна, тому що вони готові на все, аби відвернути увагу від того, наскільки погано вони повелися з приводу шатдавну і дуже багатьох інших питань», – написав Трамп.