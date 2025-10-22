Ціни на золото зазнали найбільшого падіння за останнє десятиліття.

Впали теж і акції гірничодобувних компаній, які спеціалізуються на дорогоцінних металах.

Ціни на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) в ході торгів 21 жовтня впали більш ніж на 6%. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. Наразі, як випливає з даних біржі, за тройську унцію золота дають менше за 4100 доларів.

Це найбільше одноденне зниження цін на золото з 2013 року, зауважує газета The Wall Street Journal. «Падіння більш ніж на 5% трапляється рідко. Теоретично це трапляється раз на сотні тисяч торгових днів», – сказав про падіння цін на злитки швейцарський експерт у галузі цінних металів Александер Штагель (Alexander Stahel).

Одночасно зі золотом подешевшало й срібло, причому ще суттєвіше. Ціни на спотове срібло впали на 8,7% після того, як технічні індикатори показали, що попереднє зростання, можливо, було перебільшеним.

Відтак впали й акції багатьох гірничодобувних компаній, які спеціалізуються на дорогоцінних металах. Зокрема різкого падіння зазнали акції концерну Newmont.

Падіння відбулося наступного дня після того, як золото встановило новий ціновий рекорд, подорожчавши до 4393 доларів за унцію. На думку експертів, з якими спілкувалася аґенція, Bloomberg, зниження цін на золото пов’язане з тим, що інвестори в галузі цінних металів фіксують прибуток. Зміцнення долара також знизило привабливість дорогоцінних металів.