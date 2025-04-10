Після рішення Трампа призупинити мита біржові індекси США злетіли догори.

Водночас експерти JPMorgan Chase все ще прогнозують рецесію в США, викликану, зокрема, й політичним хаосом.

 

 

Котирування акцій на американських і  світових біржах стрімко зросли після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про призупинення на 90 днів запровадження підвищень ввізних мит для більшості країн світу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Так, на момент закриття торгів у середу, дев’ятого квітня, індекс широкого ринку S&P 500 додав 9,52%, високотехнологічний Nasdaq злетів на 12,16%, промисловий індекс Dow Jones зріс на 7,87%. Як стверджують експерти, для S&P 500 зростання стало найзначнішим із жовтня 2008 року, для Nasdaq – зі січня 2001 року, а індекс Dow Jones показав найкращий результат за торговельну сесію за останні п'ять років.

 

Європейські ф'ючерси також вказують на значне зростання, але вже з'явилися ознаки того, що воно може бути нетривалим, оскільки ф'ючерси на акції США таки падають. Ціни на нафту також впали в четвер приблизно на один відсоток, продовжуючи похмурий період, викликаний побоюваннями, що напруженість у торгівлі може підштовхнути світову економіку до рецесії.

 

 

Так, наприклад, найбільший банк США JPMorgan Chase не став відмовлятися від свого негативного прогнозу щодо економіки країни і назвав рішення Дональда Трампа про відтермінування введення мит «кінцем початку» торговельної війни. Аналітики JPMorgan, як і раніше, вважають, що ймовірність рецесії в США та світі становить 60 відсотків. «У поєднанні з політичним хаосом, що триває, у торговельних і внутрішніх фіскальних питаннях, а також все ще великими втратами на фондових ринках і ударом по довірі, як і раніше, важко очікувати, що США уникнуть рецесії», – стверджують банківські експерти.

 

Нагадаємо, що Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social 9 квітня оголосив, що призупиняє на 90 днів запровадження підвищених ввізних мит для більшості країн світу,  а саме для тих, хто не відреагував заходами у відповідь проти Вашінґтона. Протягом цього періоду для цих країн діятиме «суттєво знижений тариф» у розмірі 10%.

10.04.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Андеґраундна "Скриня" та її автор
У львівській мистецькій галереї "БандеРоль" три тижні триватиме унікальна виставка “Грицько Чубай. Світло і Сповідь” – до 75-річчя знаного українського поета. Серед експонатів – особисті речі та малюнки.
09.04.25 | | Штука
Кабаретове марення коханням
11-12, 17 квітня на камерній сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра вистави у жанрі нуар-кабаре «Оркестр» французького драматурга Жана Ануя в українському перекладі Соломії Гриценяк.
09.04.25 | | Штука
Політичні протести й пост-панк
Heavenphetamine
У артцентрі «Дзиґа» відбувся виступ японського гурту Heavenphetamine у складі Хірокі та Сари. З початку повномасштабного вторгнення гурт активно підтримує Україну та періодично відвідує її з перформансами.
09.04.25 | | Штука
Графіка Великої війни
Цикл рисунків Новаківського періоду Великої війни охоплює широку тематику: від передчуття катастрофи до зображень ран, травм, фантастичних монстрів і міфологічних образів, що відображають хаос і жах воєнних дій.
08.04.25 | | Штука
Тиждень музичної терапії
Львівський органний зал долучається до Всесвітнього тижня музичної терапії, який відзначається щороку з 10 по 15 квітня. У концертному залі на слухачів очікує кілька концертів цілющої класики.
07.04.25 | | Штука
Глобальне щось
Юрко ТИМЧУК
Традиційно констатуємо, що сто мудреців за рік не виправлять спаскудженого одним дурнем за годину. І мова не тільки про тарифи. 
07.04.25 | | Україна
Писанка на щастя
Цю колекцію авторської писанки майстриня Галина Сиротюк формувала понад 30 років. Збірка містить як перші спроби писанкування, так і писанки останніх років, що вирізняються майстерністю виконання.
06.04.25 | | Штука
Зірковий концерт джазу
Концерт світових зірок імпровізаційного джазу у великій виставковій залі Jam Factory Art Center у Львові відбудеться 8 квітня, у рамках європейського туру приїдуть легендарний саксофоніст Джо Макфі, тромбоніст Стів Свелл, контрабасист Марк Токар і барабанщик Клаус Кугель.
05.04.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.