Після рішення Трампа призупинити мита біржові індекси США злетіли догори.

Водночас експерти JPMorgan Chase все ще прогнозують рецесію в США, викликану, зокрема, й політичним хаосом.

Котирування акцій на американських і світових біржах стрімко зросли після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про призупинення на 90 днів запровадження підвищень ввізних мит для більшості країн світу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Так, на момент закриття торгів у середу, дев’ятого квітня, індекс широкого ринку S&P 500 додав 9,52%, високотехнологічний Nasdaq злетів на 12,16%, промисловий індекс Dow Jones зріс на 7,87%. Як стверджують експерти, для S&P 500 зростання стало найзначнішим із жовтня 2008 року, для Nasdaq – зі січня 2001 року, а індекс Dow Jones показав найкращий результат за торговельну сесію за останні п'ять років.

Європейські ф'ючерси також вказують на значне зростання, але вже з'явилися ознаки того, що воно може бути нетривалим, оскільки ф'ючерси на акції США таки падають. Ціни на нафту також впали в четвер приблизно на один відсоток, продовжуючи похмурий період, викликаний побоюваннями, що напруженість у торгівлі може підштовхнути світову економіку до рецесії.

Так, наприклад, найбільший банк США JPMorgan Chase не став відмовлятися від свого негативного прогнозу щодо економіки країни і назвав рішення Дональда Трампа про відтермінування введення мит «кінцем початку» торговельної війни. Аналітики JPMorgan, як і раніше, вважають, що ймовірність рецесії в США та світі становить 60 відсотків. «У поєднанні з політичним хаосом, що триває, у торговельних і внутрішніх фіскальних питаннях, а також все ще великими втратами на фондових ринках і ударом по довірі, як і раніше, важко очікувати, що США уникнуть рецесії», – стверджують банківські експерти.

Нагадаємо, що Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social 9 квітня оголосив, що призупиняє на 90 днів запровадження підвищених ввізних мит для більшості країн світу, а саме для тих, хто не відреагував заходами у відповідь проти Вашінґтона. Протягом цього періоду для цих країн діятиме «суттєво знижений тариф» у розмірі 10%.