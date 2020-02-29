Коронавірус провокує паніку на біржах.

Світова економічна криза через епідемію COVID-19 стає чимраз імовірнішою.

Експерти б’ють на сполох у зв’язку з обвалом на провідних біржах планети, спричиненим коронавірусом. Останній тиждень лютого став найгіршим з часів фінансової кризи 2008 року. Всюди в світі інвестори майже панічно розпродавали не тільки акції. Дешевшали і сировинні контракти, і валюти країн з ринками, які розвиваються. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Тільки з початку тижня вартість компаній на фондовому ринку знизилася на приблизно п’ять трильйонів доларів.

Наприклад, впродовж останнього тижня, індекс Dow Jones втратив близько 15% вартості. Німецький промисловий індекс DAX впав приблизно на 12 відсотків. Ціна нафти європейської марки Brent опустилася на приблизно на 15 відсотків до менше за 50 доларів за барель.

Економічні аналітики Deutsche Bank оприлюднили базовий прогноз, у якому стверджується, що на порозі рецесії стоїть як Німеччина зокрема, так і Європейська Унія загалом. Причому особливо глибокою вона проявиться в Італії.

Щобільше, експерти банку прогнозують глобальну рецесію, хоча і вважають, що спад світової економіки буде не дуже великим. Відповідно до репрезентованого сценарію, у цілому світі інфікуються близько трьох мільйонів осіб, а число смертей становитиме приблизно 30 тисяч. На даний момент офіційна кількість жертв епідемії становить близько трьох тисяч.