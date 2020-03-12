Світові біржі продовжує лихоманити через коронавірус.

Німецький індекс DAX знизився за день більш ніж на 10 відсотків.

 

    

Пандемія нового коронавіруса SARS-CoV-2 підсилює паніку на світових ринках акцій. У Франкфурті-на-Майні індекс DAX в другу половину дня в четвер, 12 березня, обвалився більш ніж на 10 відсотків до 9347,78 пункта. На фондових біржах в Парижі і Мадриді курси знизилися приблизно в такому ж обсязі. У Мілані фондова біржа впала майже на 17 відсотків.

 

Тільки в першій половині дня DAX вперше з 2016 року опустився нижче за позначку 10 тисяч пунктів. Таким чином з початку року DAX обвалився вже майже на 30 відсотків. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Сильні падіння курсів зафіксовані й у Сполучених Штатах. Індекс S&P 500 після відкриття торгів впав на  сім відсотків, після чого торги були автоматично призупинені на 15 хвилин.

 

Інвестори на тлі розростання пандемії коронавіруса очікують чітких сигналів від Європейського Центробанку (ЄЦБ). У четвер ЄЦБ оголосив про намір полегшити видачу кредитів малим і середнім підприємствам і тимчасово збільшити програму викупу активів на 120 млрд євро – до кінця поточного року.

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