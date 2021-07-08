Компанія «Онур» шукатиме золото у Дніпропетровській області.

Турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim придбала 37,5% в компанії «Спис Україна», котра наприкінці 2020 року перемогла у тендері на дозвіл на розробку золотоносної жили Жовтоводської площі у Дніпропетровській області. Про це повідомило Nadra.info із посиланням на дані сервісу YouControl.

У кінці грудня 2020 року кінцевим бенефіціаром і власником «Спис Україна» був громадянин Туреччини Чакмак Фірат, а основним видом діяльності підприємства була «діяльність холдингових компаній». Станом на 8 липня 2021 року основним видом діяльності компанії є «видобуток руд інших кольорових металів».

Також змінилося коло засновників. Окрім АТ «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Сана Анонім Ширкеті», до нього входять ще три турецькі компанії та громадянин Туреччини Емре Караахметоглу, який є головним координатором групи «Онур» в Україні.

У переліку бенефіціарних власників видобувної компанії троє громадян Туреччини: Четінджевіз Онур – 40,63% статутного капіталу; Кавак Мурат – 20,34%; Кавак Гюліз – 12%.

У червні статутний капітал ТОВ «Спис Україна» збільшили із 869 гривень до 110 мільйонів 882 тисяч гривень.

Ліцензію на розробку золотоносної Жовтоводської площі в П'ятихатському районі Дніпропетровської області ТОВ «Спис Україна» отримало після перемоги в тендері у системі Prozorro.Продажі 24 грудня 2020 року, запропонувавши за неї 5 мільйонів 730 тисяч гривень.

Окрім того, навесні 2021 року «Спис Україна» виграло тендер на розробку ділянки з покладами графіту і підземних технічних вод, проте інформації про підписання й оплату договору в системі наразі немає. Також компанія перемогла на аукціоні з продажу спецдозволу на видобування каоліну первинного та піску родовища Павлівське, підписання договору ще очікується.

ТОВ «Спис Україна» зареєстровано в лютому 2010 року у Львові під назвою «Глорія Джинс Кофіс Львів». До червня 2020 року його власником значився Емре Караахметоглу, який є головним координатором групи «Онур» в Україні. Потім до цього літа в реєстрі значився Чакмак Фірат.

Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi заснована в 1991 році. Компанія будує і реконструює автодороги, мости і споруди. Як писало видання «Наші гроші», «Онур» увійшла до числа шести компаній, що поділили між собою дві третини підрядів «Укравтодору» на ремонт і будівництво доріг у межах програми «Велике будівництво».

Фото go-travels.ua,onurgroup.com