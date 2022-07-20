ЄУ затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії.

Вони передбачають додаткові заходи експортного контролю, заморожування активів «Сбербанка», а також ембарґо на імпорт російського золота.

 

 

Постійні представники країн-членів Європейської Унії  затвердили новий сьомий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Про це повідомила газета Berliner Zeitung. Нові обмеження передбачають додаткові заходи експортного контролю, заморожування активів «Сбербанка», ембарґо на імпорт російського золота. Також під санкції потраплять близько 50 фізичних та юридичних осіб, «включно з політиками, воєначальниками, олігархами, пропагандистів», написав у Twitter амбасадор Литви при ЄУ Арнольдас Пранкявічюс (Arnoldas Pranckevičius).

 

«Головна мета нових санкцій полягає в координації з партнерами з G7, прискоренні реалізації та ліквідації лазівок, де це необхідно», – прокоментувала для Berliner Zeitung  представниця Чехії Едіта Грда (Edita Hrdá). Саме Чехія нещодавно перейняла від Франції головування в Раді ЄУ.

 

Ще 15 липня Єврокомісія підготувала рекомендації щодо нових санкцій. ЄК рекомендувала запровадити ембарґо на російське золото та накласти обмеження на торгівлю товарами подвійного призначення, бухгалтерські послуги та аудит. При цьому нові санкції не повинні торкатися експорту російської сільгосппродукції та добрив.

 

Напередодні близьке до інститутів Євроунії видання EUobserver повідомило, що в нові списки санкцій потраплять, зокрема, мер Москви Сергій Собянін, голова «Ростеху» Сергій Чемезов, актори Сергій Безруков та Володимир Машков, лідер байкерського клубу «Ночные волки» Олександр Залдостанов тощо.

 

При цьому, за інформацією видання, буде запроваджено коригування до попередніх заходів Євроунії, щоб гарантувати відсутність перешкод для транспортування продовольства з Росії до країн, які ризикують зіткнутися із проблемою голоду. Також повідомлялося, що в сьомому пакеті санкцій буде подано коригування правил транзиту російських товарів, які потрапили під західні обмеження, до Калінінградської області через Литву.

 

Очікується, що нові санкції набудуть чинності 21 липня після опублікування в офіційному журналі Євроунії.

20.07.2022

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