Індія і Пакистан обмінялися ракетними ударами.

Також відбуваються артилерійські дуелі між ворогуючими сторонами на «лінії контролю» у Кашмірі.

Збройні сили Індії завдали у ніч на середу, сьомого травня, авіаційно-ракетних і артилерійських ударів по Пакистану і районах Кашміру, які контролюються пакистанською владою. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Це сталося через два тижні після того, як Нью-Делі звинуватив Ісламабад у підтримці бойовиків, що стоять за нападом на туристів у частині Кашміру, яка контролюється Індією.

«Індійські збройні сили розпочали операцію “Сіндур”, завдавши ударів по терористичній інфраструктурі в Пакистані та окупованому Пакистаном Джамму та Кашмірі, звідки планувалися та здійснювалися терористичні атаки проти Індії», — заявила індійська армія. Індійська влада стверджує, що ракетні удари вразили дев'ять цілей, пов'язаних із бойовиками, проте Пакистан це заперечує.

Ісламабад стверджує, що удари було вчинено по районах з цивільним населенням, а не по терористах. Пресслужба пакистанської армії повідомляє, що внаслідок індійських ударів загинули вісім людей, 35 поранені, двоє вважаються зниклими безвісти. Одна з індійських ракет, за твердженням пакистанської сторони, влучила у мечеть.

Водночас пакистанські ЗМІ вже повідомляють, що військово-повітряні сили та армія Пакистану завдають ударів у відповідь по Індії. Також міністерство оборони Індії заявляє, що пакистанська артилерія почала обстрілювати позиції індійської армії вздовж «лінії контролю» у Кашмірі. Індійська артилерія відкрила вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що відносини між Індією та Пакистаном різко загострилися після збройного нападу 22 квітня на індійських туристів у підконтрольній Індії частині Кашміру, відповідальність за який взяло ісламістське сепаратистське угруповання. Жертвами нападу, який влада Індії охарактеризувала як теракт, стали 26 осіб. Нью-Делі поклала відповідальність за напад на пакистанські спецслужби.