Індія і Пакистан домовилися за посередництва США і Британії про припинення вогню.

Проте сторони тепер висувають обопільні звинувачення в порушенні перемир’я.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у суботу, 10 травня, що Індія і Пакистан за посередництва Білого дому погодилися на негайне і повне припинення вогню. Уряди Індії та Пакистану це підтвердили. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Нагадаємо, що в ніч на 10 травня загострення конфлікту двох ядерних держав вийшло на новий рівень, коли уряд Пакистану оголосив про початок великої військової операції проти Індії.

«Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню», – написав президент США у своїй соцмережі TruthSocial. Деталей угоди Трамп не навів. Він привітав обидві країни з тим, що вони проявили здоровий глузд.

Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар підтвердив, що сторони домовилися про негайне припинення вогню. «Пакистан завжди прагнув миру і безпеки в реґіоні, не поступаючись своїм суверенітетом і територіальною цілісністю», – заявив він. Дар також зазанчив, що ключову роль у досягненні угоди про припинення вогню зіграв міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі (David Lammy).

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер, перебуваючи в Києві, підтвердив, що Лондон також бере участь у переговорах між Індією і Пакистаном. «Я радий констатувати сьогодні, що припинення вогню є. Тепер завдання полягає в тому, щоб переконатися, що воно буде міцним і тривалим», – заявив Стармер.

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі пообіцяв, що Індія і Пакистан «припиняють усі обстріли і військові дії на суші, в повітрі і на морі». За словами Місрі, керівник військових операцій Пакистану зателефонував своєму індійському колезі вдень у суботу, й обидві сторони домовилися, що припинять удари на землі, у повітрі та на морі. Вони також домовилися провести зустріч у понеділок, 12 травня.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш назвав угоду між Індією і Пакистаном «позитивним кроком на шляху до припинення поточних бойових дій і послаблення напруженості». Він висловив сподівання, що продемонстрована сторонами готовність до діалогу допоможе країнам у розв'язанні їхніх давніх проблем. «Організація Об'єднаних Націй готова підтримати зусилля, спрямовані на встановлення миру і стабільності в реґіоні», – йдеться в заяві офісу генсека ООН.

Проте вже через кілька годин після того, як обидві країни заявили, що домовилися про припинення вогню, Індія та Пакистан висунули одне одному обопільні звинувачення у порушеннях угоди. Після того, як в тій частині Кашміру, що перебуває під управлінням Індії, прогриміли вибухи, міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі заявив, що мали місце «неодноразові порушення досягнутої нами домовленості». Трохи пізніше міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що залишається «відданим сумлінному дотриманню режиму припинення вогню... незважаючи на порушення, скоєні Індією в деяких районах».