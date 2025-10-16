Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі.

Спецслужби зможуть це робити «як самостійно, так і в поєднанні з більш масштабною військовою операцією».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уповноважив Центральне розвідувальне управління проводити таємні операції на території Венесуели. Цю інформацію сам американський лідер підтвердив у розмові з журналістами – повідомляє інформаційна аґенція Reuters. За його словами, Білий дім розглядає можливість завдання ударів по венесуельських наркокартелях не тільки в морі, а й на суші.

На запитання журналіста про дозвіл ЦРУ діяти на території Венесуели Трамп відповів: «Насправді я дав дозвіл з двох причин. По-перше, вони спустошили свої в'язниці та переправили своїх в'язнів до Сполучених Штатів... Вони переїхали через кордон. Друге – наркотики. До нас надходить багато наркотиків з Венесуели, і багато венесуельських наркотиків надходять морем. Зараз ми розглядаємо сухопутні перевезення, оскільки море у нас під контролем».

Спершу інформацію про те, що адміністрація Трампа дозволила ЦРУ проводити секретні операції у Венесуелі в рамках кампанії проти президента країни Ніколаса Мадуро, оприлюднила газета The New York Times з покликом на американських чиновників. Видання зазначило, що ЦРУ зможе проводити операції проти влади Венесуели «як самостійно, так і в поєднанні з більш масштабною військовою операцією». Повноваження, надані Трампом, дозволять спецслужбі проводити операції, зокрема «зі смертельним наслідком».

Чи планує вже ЦРУ якісь операції у Венесуелі, невідомо, наголошує The New York Times. Проте, за твердженням експертів, це можна вважати різкою ескалацією тиску Вашінґтона на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів американські військовики завдали вже як мінімум п'ять ударів у Карибському басейні по суднах, які, ймовірно, перевозили наркотики, внаслідок чого загинуло 27 людей. Трамп тоді заявив, що удар США вбив венесуельських «наркотерористів».