Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі.

Спецслужби зможуть це робити «як самостійно, так і в поєднанні з більш масштабною військовою операцією».

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп уповноважив Центральне розвідувальне управління проводити таємні операції на території Венесуели. Цю інформацію сам американський лідер підтвердив у розмові з журналістами – повідомляє інформаційна аґенція Reuters. За його словами, Білий дім розглядає можливість завдання ударів по венесуельських наркокартелях не тільки в морі, а й на суші.

 

На запитання журналіста про дозвіл ЦРУ діяти на території Венесуели Трамп відповів: «Насправді я дав дозвіл з двох причин. По-перше, вони спустошили свої в'язниці та переправили своїх в'язнів до Сполучених Штатів... Вони переїхали через кордон. Друге – наркотики. До нас надходить багато наркотиків з Венесуели, і багато венесуельських наркотиків надходять морем. Зараз ми розглядаємо сухопутні перевезення, оскільки море у нас під контролем».

 

Спершу інформацію про те, що адміністрація Трампа дозволила ЦРУ проводити секретні операції у Венесуелі в рамках кампанії проти президента країни Ніколаса Мадуро, оприлюднила газета The New York Times з покликом на американських чиновників. Видання зазначило, що ЦРУ зможе проводити операції проти влади Венесуели «як самостійно, так і в поєднанні з більш масштабною військовою операцією». Повноваження, надані Трампом, дозволять спецслужбі проводити операції, зокрема «зі смертельним наслідком».

 

Чи планує вже ЦРУ якісь операції у Венесуелі, невідомо, наголошує The New York Times. Проте, за твердженням експертів, це можна вважати різкою ескалацією тиску Вашінґтона на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

 

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів американські військовики завдали вже як мінімум п'ять ударів у Карибському басейні по суднах, які, ймовірно, перевозили наркотики, внаслідок чого загинуло 27 людей. Трамп тоді заявив, що удар США вбив венесуельських «наркотерористів».

 

16.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Повсякдення Добромильського монастиря у 1880-х роках
Марія Гром
В час посухи люди приносили в монастир трохи масла, сиру, яєць і просили ректора відпустити ченців на прогулянку, «щоби був дощ»...
13.10.25 | | Минуле
Невгасна гута незламних
14 жовтня о 17:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться відкриття виставкового проєкту "World Glass for Ukraine" 13 Міжнародного симпозіуму гутного скла у Львові, який триває з 5 по 15 жовтня.
11.10.25 | | Штука
Поетичний сад Арсена П.
Василь МАХНО
У дворі – трансформаторна будка, поруч – дитячий грибок з пісочницею, а через дорогу – зупинка...
11.10.25 | | Дискурси
Франція на межі  політичного колапсу?
Максим МУЛЯР
​Демісія вже третього прем'єр-міністра після дострокових виборів 2024 року занурили Францію в нову політичну кризу.
10.10.25 | | У світі
Після поразки
Олеся Ісаюк
Співана патріотична поезія початку 1990-х — черговий етап осмислення як національних драм і трагедій, так і травм, які вони залишили по собі.
10.10.25 | | Галичина
Кілька веселих авантюрників
Юрій Винничук
Деякі українські зухи: на скалю цілого світу – Макогін, масштабу Російської імперії – Регішевський, і провінційного – Патрус-Карпатський
10.10.25 | | Дискурси
Польська музика в Україні
Протягом більше чверті століття варшавський Фонд Pro Musica Viva будує українсько- польські музичні мости: доносить до польського слухача шедеври української академічної музики та популяризує польську музику в Україні.
10.10.25 | | Штука
Дорога тета Марта
Тарас Прохасько
І її майже кельтські риси, у нас так виглядали бойки, але як бойківська затятість перетворюється у відповідних умовах на глибоку незалежність елітарного світового рівня.
09.10.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.