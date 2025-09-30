Трамп і Нетаньягу погодили план припинення війни у Секторі Ґази.

План передбачає, що управління сектором має перейти до технократичного кабінету, членами якого стали б палестинці та міжнародні експерти.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 29 вересня прийняв у Білому домі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Лідери двох держав обговорили і погодили новий мирний план щодо врегулювання в Секторі Ґази, запропонований американською стороною. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Трамп подякував ізраїльському гостеві за те, що той акцептував план, назвав його «воїном» і пообіцяв будь-яку підтримку, щоб ізраїльський лідер «зробив те, що він має зробити». «Це потенційно один із найбільших днів в історії цивілізації. Сьогодні історичний день для світу», – додав Трамп.

План містить 21 основний пункт і починається з того, що Сектор Ґази стає «зоною, вільною від терору та радикалізму», яка не загрожує своїм сусідам. План передбачає припинення вогню за умови негайного звільнення ХАМАСом всіх заручників. Після цього відбудеться поступове виведення ізраїльських військ із Ґази. Ізраїль не анексуватиме і не окуповуватиме сектор.

Управління територією має перейти до технократичного кабінету, членами якого були б палестинці та міжнародні експерти. А угруповання ХАМАС, визнане терористичним у США, Ізраїлі та Євроунії, буде виключено з участі у політичному процесі. Членам ХАМАСу, які захочуть полишити Сектор Ґази, дозволять це зробити. Загалом же переселення мирних мешканців з Ґази у рамках угоди не передбачається.

План також передбачає створення міжнародного перехідного органу на чолі з Дональдом Трампом, серед членів якого були б інші високопосадовці, включно з колишнім британським прем'єром Тоні Блером. Цей орган відповідав би за розвиток та реконструкцію Сектора Ґази, який має стати «дерадикалізованою зоною, вільною від терору». Порядок там підтримуватимуть міжнародні стабілізаційні сили.

«У разі успіхів у реконструкції Сектора Ґази та реформ у Палестинській автономії може бути відкрито шлях до Палестинської державності. США сприятимуть діалогу палестинців з Ізраїлем», – наголошується в документі.

Представники ХАМАСу підтвердили, що їм відомо про пропозицію США, але офіційного тексту документа вони наразі не отримали. Угруповання заявило, що готове розглянути будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.