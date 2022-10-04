Оголошено лавреатів Нобеля з фізики.

Ними стали француз, американець і австрієць за дослідження у галузі квантової механіки.

 

 

Лавреатами Нобелівської премії з фізики за 2022 рік стали французький науковець Ален Аспе (Alain Aspect), американський фізик Джон Клаузер (John Clauser) та австрійський учений Антон Цайлінґер (Anton Zeilinger). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.  Нобелівський комітет вшанував їх за дослідження у галузі квантової механіки.

 

Лавреати поділять призовий фонд у 10 мільйонів шведських крон, за поточним курсом це понад 900 тисяч доларів.

 

Нагадаємо, що лавреатами Нобелівської премії з фізики за 2021 рік стали німецький науковець Клаус Гассельман (Klaus Hasselmann), італієць Джорджо Парізі (Giorgio Parisi) й американець японського походження Сюкуро Манабе (Syukuro Manabe). Гассельман і Манабе нагороджені за «фізичне моделювання земного клімату, кількісний аналіз варіацій і надійний прогноз ґлобального потепління». Парізі удостоєний премії за «відкриття того, як безлад і флуктуації взаємодіють у фізичних системах на вимірах від атомів до планет». 

 

Напередодні було оголошено ім'я лавреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини у 2022 році. Ним став шведський біолог Сванте Паабо (Svante Pääbo). Його вшанували за вивчення давніх людей, а саме «за відкриття, пов'язані з геномами вимерлих гомінідів та з еволюцією людини». Нобелівський комітет відзначив внесок ученого в розвиток методів виділення й аналізу давньої ДНК.

 

У середу, п’ятого жовтня, оголосять Нобелівського лауреата з хімії.

 

Вручення премій відбудеться 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля. Офіційна церемонія нагородження відбудеться у Стокгольмі. У 2020 та 2021 роках вона проходила онлайн у зв'язку з пандемією коронавірусу.

04.10.2022

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