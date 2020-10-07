Нобеля з хімії здобули французька і американська науковиці.

Їх вшанували за створення «генетичних ножиць».

Лауреатами Нобелівської премії з хімії за 2020 рік стали Емманюель Шарпантьє (Emmanuelle Charpentier) з Франції і Дженніфер Дудна (Jennifer A. Doudna) зі Сполучених Штатів. Премію присуджено за відкриття генетичних ножиць CRISPR/Cas9 – методу редагування генома, за допомогою якого можлива зміна ДНК тварин, рослин і мікроорганізмів. Про це у середу, сьомого жовтня, повідомив на своїй сторінці у Twitter Нобелівський комітет з хімії Шведської королівської академії наук в Стокгольмі.

«Можливість розрізати ДНК в потрібному місці зробила революцію в природничих науках», – заявила Пернілла Віттунґ Стафшеде (Pernilla Wittung-Stafshede) зі Шведської академії наук, обґрунтовуючи нагородження.

51-річна французька мікробіологиня Емманюель Шарпантьє з 2018 року очолює Науково-дослідний центр імені Макса Планка з дослідження патогенів. 56-річна американська біохімікиня, Дженніфер Дудна працює в Каліфорнійському університеті. Вони стали шостою та сьомою жінками, котрі отримали Нобелівську премію з хімії. У 1911 році цю нагороду здобула Марі Кюрі, а в 2018 році – Френсіс Арнольд.

У вівторок, шостого жовтня, були оголошені імена лауреатів Нобелівської премії з фізики 2020 року. Ними стали 89-річний англієць Роджер Пенроуз (Roger Penrose) за відкриття того, що утворення чорних дір чітко вкладається в загальну теорії відносності, а також 68-літній німець Райнгард Генцель (Reinhard Genzel) і 55-річна американка Андреа Ґез (Andrea Ghez) – за відкриття надмасивного чорної дірки в центрі нашої галактики.