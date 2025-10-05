Партія експрем'єра Бабіша перемогла на виборах у Чехії.

Якщо Бабіш повернеться в прем’єрське крісло, то він може заблокувати чеську ініціативу з придбання амуніції для України.

У Чехії завершилися дводенні парламентські вибори, за підсумками яких буде визначено новий склад нижньої палати парламенту. На них здобула перемогу партія ANO («Так») на чолі з колишнім прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. Про це повідомляє газета iDnes.

ANO отримала 34,5% голосів. Це майже на 7,5 відсотка більше, ніж на попередніх виборах у 2021 році. Такий результат забезпечить партії 80 місць у 200-місній палаті.

Правоцентристський блок Spolu («Разом») чинного прем'єр-міністра Петра Фіали здобув друге місце, набравши 22,9% голосів. Ця політична сила може розраховувати на 52 мандати.

Третю позицію здобула центристська ліберальна партія STAN («Старости і незалежні») з 11,18 % голосів. Вона здобуде 22 мандати.

Далі йде Піратська партія (8,86% і 18 мандатів), євроскептична партія «Свобода і пряма демократія» (7,81% і 15 мандатів) і права партія «Автомобілісти для себе» (6,79% та 13 мандатів).

Партія ANO відома, зокрема, критикою Європейської Унії. Сам Бабіш закликала до обережнішої політики Праги щодо війни в Україні. Багато експертів прогнозують, що, ставши прем’єром він може заблокувати чеську ініціативу з придбання амуніції для України. Бабіш ще раніше заявляв, що ця ініціатива занадто дорого коштує. Хоча наразі його прем’єрство зовсім не гарантоване

Очікується, що вже в неділю, п’ятого жовтня, Бабіш розпочне переговори про створення уряду з партіями «Свобода і пряма демократія» та «Автомобілісти для себе». У разі створення такої коаліції з трьох партій, вона диспонуватиме 116-ма мандатами.