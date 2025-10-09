Бабіш пообіцяв, ставши прем’єром, не дати Україні з бюджету Чехії жодної крони на зброю.

Він теж висловився за те, щоб припинити чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для ЗСУ, перекинувши цю місію на НАТО.

Якщо партії «Акція незадоволених громадян» (ANO) вдасться сформувати правлячу коаліцію в нижній палаті парламенту Чехії, вона заблокує військову допомогу Україні. Про це заявив голова ANO Андрей Бабіш на пресконференці в Празі.

«Ми не дамо Україні жодної крони на зброю. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомогли Україні безпосередньо, а тепер їй допомагатимуть через ЄУ», – процитувало слова Бабіша видання České Noviny. Він стверджує, що Чехія і так вносить 60 мільярдів до бюджету Євроунії, яка підтримує Україну в протистоянні російській аґресії.

Андрей Бабіш також пообіцяв припинити чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів та амуніції для української армії. За його словами, сама собою ініціатива «нормальна», але нею мають займатися безпосередньо держави – члени НАТО як оборонного альянсу. Водночас політик поскаржився, що процес закупівлі снарядів для України недостатньо прозорий і на цьому «заробила десятки мільярдів» приватна компанія. Більш детальної інформації щодо цього Бабіш не навів.

Чинний міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Jan Lipavský), коментуючи ці слова Бабіша, зазначив, що НАТО не має відповідного апарату для роботи з цією ініціативою. Минулого року Україна отримала 1,5 мільйона артилерійських снарядів завдяки цій ініціативі, а цього року вже 1,1 мільйона. Загалом йдеться про 3,5 мільйона боєприпасів калібру 155 міліметрів.