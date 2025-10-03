1318-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

328,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

134,3% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1082,4% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),

135,0% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

87,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:40 Поставки ракет великої дальності Tomahawk Україні "малоймовірними", оскільки "наявні запаси цих ракет призначені для ВМС США та інших цілей", але цілком можливо може надати інші ракети дальнього радіуса дії, вважають джерела Reuters. За даними бюджетних документів Пентагону, ВМС США, які є основним користувачем Tomahawk, до цього часу закупили 8 959 таких ракет за середньою ціною приблизно $1,3 млн за штуку, в наступному році заплановано купити 57 ракет. Останніми роками виробництво коливалося від 55 до 90 ракет на рік.

09:30 Вночі Полтавська область перебувала під масованою атакою російських крилатих ракет та дронів, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут. Зафіксовані влучання та падіння уламків на різних локаціях, постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення. Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4606 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5888 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів: Хотінь Сумської області; Малокатеринівка, Григорівка, Новоукраїнка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та у бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське, Греківка та в бік населеного пункту Дробишеве. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине. На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та у напрямку Покровська й Філії. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Новомиколаївка, Новогригорівка, Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка. На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Кам’янка. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 44 одиниці автомобільної техніки окупантів.





08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжував погрожувати Європі в рамках багатовекторної інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб стримати Захід від реагування на ворожі дії Росії.

• Путін намагався відмовити США від продажу ракет «Томагавк» Україні, применшуючи їхню ефективність і побічно погрожуючи Сполученим Штатам.

• Путін намагається перебільшити успіхи Росії в Україні, щоб підтримати неправдиву версію Кремля про те, що перемога Росії в Україні є неминучою.

• The Wall Street Journal WSJ повідомив, що президент США Дональд Трамп схвалив обмін розвідданими з Україною для нанесення ударів великої дальності по законних військових цілях на території Росії.

• Щоб пом'якшити паніку в країні через кампанію ударів великої дальності України по російських нафтопереробних заводах, російські чиновники намагалися применшити значення повідомлення про рішення США збільшити обмін розвідданими з Україною.

• Російська військова розвідка, ймовірно, проводить гібридні операції в Польщі, Німеччині та Литві, щоб посіяти страх і розбрат у країнах НАТО, після ознак можливої майбутньої російської операції під чужим прапором у Польщі.

• Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими відповідно до домовленостей, досягнутих під час двосторонніх переговорів у Стамбулі в червні.