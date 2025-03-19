Ректором "Львівської політехніки" обрано Наталію Шаховську.

У другому турі виборів ректора НУ "Львівська політехніка", який відбувся сьогодні, 19 березня, перемогла докторка технічних наук Наталія Шаховська. За неї проголосувало понад 55% виборців.

Результати виборів офіційно будуть затверджені 20 березня.

Наталія Шаховська стане першою жінкою, яка очолить цей університет за всю історію його існування.

"За Шаховську Наталію Богданівну віддали голоси 1868 виборців, що становить 55,9%. За Подольчака Назара Юрійовича проголосували 1326 осіб, що становить 39,1%. Тобто обрана Наталія Богданівна. Вперше в історії "Львівської політехніки" ректором буде жінка", – повідомив голова оргкомітету з проведення виборів ректора Університету професор Володимир Атаманюк.





Наталії Шаховській 46 років, вона є засновницею кафедри систем штучного інтелекту й директоркою Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій. Крім цього, вона працює гостьовою професоркою в іноземних вишах.

Перший тур виборів ректора "Львівської політехніки" відбувся 12 березня. Тоді Наталію Шаховську підтримали 1119 виборців (27,2%). Ще одним кандидатом, що вийшов у другий тур, став Назар Подольчак, за якого тоді проголосували 762 виборці (18,54%). Загалом участь у виборах взяли 3534 виборців (явка 86%).

Нагадаємо, що 3 лютого Міносвіти повідомило про реєстрацію на посаду ректора "Львівської політехніки" вісьмох кандидатів. Двоє з них згодом відмовилися від участі у виборах. Професор Юрій Бобало (79 років), який очолював університет з 2007 року, участі у виборах не брав, оскільки далі не може обіймати цю посаду, згідно з законодавством, яке диктує, що одна й та ж людина не може обіймати посаду ректора більше як два терміни, кожен з яких становить п'ять років.

Незабаром зміниться ректор і в ЛНУ імені Івана Франка. Там проведуть вибори 22 квітня. 72-річний Володимир Мельник, який зараз очолює Франковий університет, не претендуватиме на переобрання з тієї ж причини, що і його колега Юрій Бобало.



