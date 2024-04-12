"Львівська політехніка" – найкращий університет країни за двома спеціальностями.

Міжнародне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds оприлюднило предметні рейтинги найкращих університетів 2024 року, до яких увійшли 1559 університетів світу, зокрема вісім закладів вищої освіти з України.

За результатами рейтингів Національний університет "Львівська політехніка" є найкращим університетом в Україні за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології" – позиція в діапазоні 151–160. Це найвищий показник серед українських ЗВО. "Львівська політехніка" є лідером за цією спеціальністю вже чотири роки поспіль.

За спеціальністю "Комп’ютерні науки та інформаційні системи" університет посідає місце в категорії 451–500 і є другим серед шести вітчизняних закладів вищої освіти, які ввійшли до рейтингу. За цією спеціальністю "Львівська політехніка" входить до трійки найкращих університетів України впродовж чотирьох років.

У предметних рейтингах використовують п’ять показників: академічна репутація, репутація серед роботодавців, індекс цитування, h-індекс, індекс міжнародної дослідницької мережі.