У Франції засуджено десятьох осіб за гендерне цькування першої леді.

Підсудних визнали винними у поширенні хибної інформації про стать та сексуальну орієнтацію Бріжит Макрон.

 

 

Паризький кримінальний суд у понеділок, п’ятого січня, визнав десятьох осіб – вісьмох чоловіків та двох жінок – винними у цькуванні Бріжит Макрон, дружини президента Франції Емманюеля Макрона. Голова суду Тьєррі Донар (Thierry Donard) засудив більшість обвинувачених до умовних тюремних термінів — від чотирьох до восьми місяців. Лише одна особа була заарештована і відправлена ​​до в'язниці на пів року за неявку до суду.

 

Як повідомила газета Le Monde, серед підсудних не було асоціальних типів, всі вони – респектабельні особи інтегровані в суспільне життя. Це, зокрема, бізнесмени, чиновники, фахівці з інформатики, письменники, власники галерей, вчителі фізкультури, банківські брокери – віком від 41 до 65 років. Їх звинувачували в «навмисному заподіянні шкоди» за допомогою «зловмисних, принизливих та образливих висловлювань» на адресу дружини президента Франції.

 

Підсудні поширювали в інтернеті конспірологічну теорію про те, що Бріжит Макрон – трансгендерна жінка, яка народилася чоловіком під ім'ям Жан-Мішель Троньє (Jean-Michel Trogneux). Насправді так звати її брата. Також вони публічно висміювали 24-річну різницю у віці подружжя Еммануеля та Бріжит Макрон. У деяких дописах першу леді Франції названо «старою мавпою з надувними грудьми», в інших стверджувалося, що вона досі володіє чоловічими статевими ознаками.

 

Наразі в американському суді розглядається аналогічний позов президента та першої леді Франції до ультраправої активістки й інтернет-інфлюенсерки Кендіс Овенс  (Candace Owens), яка також активно поширює чутки про трансгендерність Бріжит Макрон.

 

Конспірологічні пересуди щодо того, що Бріжит Макрон – трансгендерна жінка, циркулюють з 2017 року, відколи її чоловік став президентом Франції. Бріжіт Макрон познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, коли викладала в середній школі, де той навчався. Пара одружилася у 2007 році: майбутньому президентові Франції тоді було 29 років, а їй – 53.

