Ворог атакував Львівщину крилатими ракетами.

 

У ніч проти 20 вересня, Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА та ракети повітряного та наземного базування, загалом – 619 засобів повітряного нападу. 

Повітряні сили повідомляють, що станом на 09:00, протиповітряна оборона знешкодила 583 ворожі цілі. Під ударом були Дніпро, Павлоград, Миколаїв, Київщина, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина, Одещина, а також міста на заході країни. ППО у західних областях знищила 9 ракет, у тому числі над Львівщиною - дві ракети. 

 

«Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:46 по 06:54 20 вересня, наші воїни протиповітряної оборони збили над Львівщиною 2 ворожі крилаті ракети. Попередньо без жертв і постраждалих. Інформація може доповнюватися», – повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

Натомість у Хмельницькій області сталися влучання. Керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що через удар пошкоджені 20 житлових будинків, ще два були зруйновані. За попередніми даними, є один загиблий.

 

«З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким», – написав очільник Хмельницької ОВА.

 

За словами Тюріна, ще двоє жителів звернулись за медичною допомогою, але їх не госпіталізували. У області працювали сили ППО, але деталі атаки посадовець обіцяє повідомити згодом.

 

20.09.2025

