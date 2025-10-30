На Львівщині ворог завдав ударів по двох енергетичних об'єктах.

Під час повітряної тривоги, яка була оголошена на Львівщині о 04:28 30 жовтня і тривала понад 5 годин, Росія здійснила комбіновану атаку на область бойовими дронами та крилатими ракетами. У результаті пошкоджені два об’єкти енергетики.

 

«Унаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся в ніч на 30 жовтня, на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури. Через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і в нашій, на жаль, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії», – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

Відомо, що один із енергетичних об'єктів, який зазнав ушкоджень внаслідок ворожого удару, завданого над ранок 30 жовтня, – це Добротвірська ТЕС. Інформації щодо другого атакованого Росією об'єкта немає. 

 

Втім, заступник міського голови Ходорова Олег Сорока повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджені також цивільні об’єкти.

 

«Під час вранішньої атаки на території Ходорова було пошкоджено чотири об'єкти: магазин і три будівлі приватні. У сусідньому будинку пошкоджено стіну уламками, відкололась штукатурка, пробито цеглу, в літній кухні пробито стіну, й уламок залишився в приміщенні. Комісія вже працювала, щоб оцінити завдані збитки, – будемо працювати, щоб відшкодувати людям збитки», – зазначив він.

 

У повітряному командуванні «Захід» повідомили, що у ніч на 30 жовтня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по заходу України, застосувавши аеробалістичну ракету, крилаті ракети повітряного і морського базування та ударні безпілотні літальні апарати.

 

«Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування “Захід” в зоні своєї відповідальності знищили 14 крилатих ракет та 42 ударні БпЛА типу Shahed», – додали в ПВК «Захід».


 

30.10.2025

