1304-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 Президент США Дональд Трамп цього літа відмовився схвалити пакет військової допомоги Тайваню обсягом понад $400 млн, намагаючись домовитися про торговельну угоду та можливий саміт із лідером КНР Сі Цзіньпіном, пише The Washington Post. Йдеться про допомогу, яка включала боєприпаси та автономні дрони й могла стати "більш смертоносною", ніж попередні пакети; рішення може бути переглянуте.

11:00 Споживання електроенергії знизилось. Станом на 9:30 воно було на 4% нижчим, ніж вчора. Причина таких змін – менша хмарність у більшості регіонів. Це зумовлює вищу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня.

10:50 Вночі підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Курській області. Було уражено: базу зберігання матеріальних засобів; склади з боєприпасами; місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади. 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

10:20 Вночі (з 21:00) росіяни атакували 86 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 50 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (83%) на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 592 із 752 запущених по Україні БпЛА (разом – 79%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

327,5% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

134,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1067,7% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

133,7% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі російські війська здійснили масовану атаку на місто Павлоград Дніпропетровської області за допомогою безпілотних літальних апаратів, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

09:35 Впродовж доби російські війська завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Одна людина у Степногірській громаді отримала поранення.

09:30 У Києві на кількох локаціях вночі впали уламки збитого БпЛА, зокрема на проїжджу частину в Шевченківському районі, пошкоджено тролейбусну мережу, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Солом’янському районі Києва впав і вибухнув БПЛА, повідомив мер Віталій Кличко.

09:25 Через атаку російського безпілотника та падіння уламків у Бориспільському районі Київської області поранено чоловіка, повідомив у четвер очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

09:20 Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції або тарифи щодо Китаю з боку Європи могли б прискорити завершення війни в Україні, оскільки Пекін є найбільшим покупцем російської нафти:

"Ну, якби ЄС ввів санкції, наприклад, або тарифи, або як завгодно це назвати, якби вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б, тому що Китай, безумовно, є найбільшим покупцем нафти з Росії. І я думаю, що у них є й інші важелі впливу на Росію… Але якби Європа зробила щось щодо Китаю, я думаю, що Китай, можливо, змусив би її припинити війну".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 71 авіаційного удару, скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4672 дронів-камікадзе та здійснили 5017 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 93 – з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили командний пункт, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, а також здійснив 152 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та в напрямку Бологівки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Новоосинового, Кіндрашівки та в напрямку Борової. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Шандриголове, Дерилове, Ставки, Зарічне. На Сіверському напрямку, у районах Серебрянки, Григорівки та в бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, противник 13 разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, загарбник атакував у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Біла Гора. На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Торецьк, Полтавка та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Миколайпілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. На Покровському напрямку наші підрозділи завдають окупантам значних втрат і своїми активними діями позбавляють агресора можливості реалізації завдань наступальної операції. На Новопавлівському напрямку ворог 27 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Піддубне, Маліївка, Комишуваха, Тернове, Новоіванівка, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Іскри, Березового. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку противник п’ять разів наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 211 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 44 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове командування продовжує демонструвати свою прихильність теорії перемоги російського президента Путіна, яка передбачає, що Росія може виграти виснажливу війну проти України.

• Однак ISW продовжує вважати, що перемога Росії не є неминучою і що Україна та Захід можуть скористатися кількома ключовими слабкими місцями Росії, щоб змусити Путіна змінити свої розрахунки і вступити в добросовісні переговори.

• Кремль продовжує демонструвати прихильність до своїх початкових військових цілей в Україні.

• Кремль також намагається маніпулювати адміністрацією Трампа, щоб нормалізувати двосторонні відносини між США і Росією без завершення війни в Україні – всупереч бажаному Трампом графіку роботи над двосторонніми відносинами після укладення миру в Україні.

• Кремль, схоже, проводить скоординовану інформаційну кампанію, погрожуючи Фінляндії.

• Литовська влада пов'язала російську військову розвідку з кількома випадками підпалів у Європі наприкінці липня 2024 року, які, ймовірно, були частиною гібридної військової кампанії Росії, спрямованої на поширення страху та розбрату в Європі.

• Україна та Польща домовилися про спільну розробку дронів та механізми навчання після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі 9–10 вересня.

• Кремль, ймовірно, запровадить квоту для систематичного призначення ретельно відібраних ветеранів війни в Україні на посади в муніципальних, регіональних та федеральних органах влади на підтримку довгострокової кампанії Кремля з мілітаризації російського суспільства.

• За повідомленнями, президент Росії Путін продовжив військову службу начальника генерального штабу збройних сил Росії генерала армії Валєрія Герасімова ще на п'ять років, продемонструвавши, що продовжує утримувати старіючу верхівку лоялістів, незважаючи на свої заявлені зусилля з виховання нової, молодшої еліти.