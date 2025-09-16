Військові ПвК «Захід» для захисту неба над Львівщиною отримали безпілотний авіаційний комплекс.

Військовослужбовці Повітряного командування «Захід» отримали на озброєння безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва «Ельф». Він складається з 11 бойових літаків, здатних перехоплювати ворожі повітряні цілі.

«Наші військові уже мають досвід роботи з таким комплексом. Він успішно відпрацював завдання на східних рубежах. До прикладу, з 10 ворожих БпЛА завдяки вмінню операторів та самої техніки вдалось знищити 8 дронів противника», - повідомив Командувач ПвК «Захід» генерал-майор Борис Генов.

На висоті один літак може перебувати до 30 хвилин. Його швидкість коливається від 150 до 180 кілометрів за годину. Цей комплекс буде слугувати для захисту неба над Львівською областю. Основний акцент – оборона критичної інфраструктури, енергетичних об’єктів і, звісно ж, цивільних.